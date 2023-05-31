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Antalya'da güneşli havayı fırsat bilenler denize girdi

31.05.2023 13:59 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Antalya'da güneşli havayı fırsat bilen turistler ve kent sakinleri, sahillerde yoğunluk oluşturdu.

Kent merkezi ve ilçelerinde iki gündür etkili olan sağanak ve gök gürültülü sağanak, yerini güneşli havaya bıraktı. Hafif rüzgarlı olmasına rağmen Konyaaltı Sahili'ne giden vatandaşlar ve turistler, denize girdi, güneşlendi.

Hava sıcaklığının 23, deniz suyu sıcaklığının 22 derece ölçüldüğü kentte, kimi aileler çocuklarıyla kumsalda oynadı, bisiklet sürdü, yürüyüş yaptı.

Bazı vatandaşlar deniz kenarında, getirdikleri kamp sandalyelerine oturarak kitap okudu, bazıları da parklarda spor yaptı. Andrenalin tutkunları da Varyant bölgesinde yamaç paraşütü gerçekleştirdi.

Bölgede toplanan kent sakinleri, kayalıkların ve denizin üzerinde süzülen paraşütçüleri izledi.

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antalya Konyaaltı deniz sahil

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