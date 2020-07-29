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Antalya'da hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı

ANTALYA HABERLERİ  | 29.07.2020 20:30 | Son Güncelleme

Antalya'da hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı

Antalya'nın Aksu ilçesinde çeşitli suçlardan hakkında 14 yıl 6 ay hapis cezası kararı bulunan ve 13 yıldır firari olan hükümlü yakalandı.

Antalya Jandarma Komutanlığına bağlı Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ve Aksu Jandarma Komutanlığı ekipleri, hakkında "Dolandırıcılık, görevi kötüye kullanma, hükümlü ve tutuklunun kaçması" suçlarından hakkında 14 yıl 6 ay hapis cezası verilen, 13 yıldır firari olan B.Ç'nin yakalanması için çalışma başlattı.

Belirlenen adrese düzenlenen operasyonda, B.Ç. yakalandı.

Jandarmadaki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.

Hükümlünün kaçmak için çok sayıda sahte kimlik kullandığı öğrenildi.

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