YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Antalya
  4. Antalya’da ihracat yüzde 14,1 arttı

Antalya’da ihracat yüzde 14,1 arttı

ANTALYA HABERLERİ  | 31.03.2020 11:53 | Son Güncelleme

Antalya’da ihracat 2020 yılı Şubat ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 14,1 artarak 181,2 milyon dolar, ithalat ise yüzde 16,1 azalarak 74,2 milyon dolar olarak gerçekleşti.Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından Şubat Ayı Dış Ticaret İstatistikleri açıklandı.

Antalya’da ihracat 2020 yılı Şubat ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 14,1 artarak 181,2 milyon dolar, ithalat ise yüzde 16,1 azalarak 74,2 milyon dolar olarak gerçekleşti.
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından Şubat Ayı Dış Ticaret İstatistikleri açıklandı. Bu kapsamda Türkiye’de ihracat 2020 yılı Şubat ayında, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 2,3 artarak 14 milyar 653 milyon dolar, ithalat ise yüzde 9,8 artarak 17 milyar 634 milyon dolar olarak gerçekleşti.
Antalya’da ihracat 2020 yılı Şubat ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 14,1 artarak 181,2 milyon dolar, ithalat ise yüzde 16,1 azalarak 74,2 milyon dolar olarak gerçekleşti. Isparta’da ihracat bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 0,9 artarak 17,1 milyon dolar, ithalat yüzde 26,5 artarak 3,3 milyon dolar olarak gerçekleşti. Burdur’da da ihracat bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 6,1 azalarak 9,8 milyon dolar, ithalat yüzde 359,5 artarak 2,7 milyon dolar olarak gerçekleşti.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNERKarantinadan kaçtı, soluğu orada aldı!Karantinadan kaçtı, soluğu orada aldı!
Elli yaş üstü dört kadından biri şikayetçiElli yaş üstü dört kadından biri şikayetçi

En Çok Okunan Yerel Haberler

Tek tek kontrol edip öyle alıyorlar!

Tek tek kontrol edip öyle alıyorlar!

Boruları çalınan kombiden sızan su evi bastı

Boruları çalınan kombiden sızan su evi bastı

MŞÜ öğrencilerinden “evde kal” çağrısına klipli destek

MŞÜ öğrencilerinden “evde kal” çağrısına klipli destek

Edremit Devlet Hastanesi’nden emekli olan doktor hayatını kaybetti

Edremit Devlet Hastanesi’nden emekli olan doktor hayatını kaybetti

Diyarbakır’da sosyal mesafeyi korumak için bariyer yerleştirildi

Diyarbakır’da sosyal mesafeyi korumak için bariyer yerleştirildi

Uğur Okulları'nda uzaktan eğitim canlı derslerle sürüyor

Uğur Okulları'nda uzaktan eğitim canlı derslerle sürüyor

Antalya Namaz Vakitleri 31 Mart Salı

İmsak
05:16
Sabah
06:37
Öğle
13:06
İkindi
16:39
Akşam
19:25
Yatsı
20:41

Antalya Nöbetçi Eczaneler31 Mart Salı

Azim Eczanesi
Muratpasa
Batuhan Eczanesi
Muratpasa
Doruk Eczanesi
Muratpasa
Tokuçoğlu Eczanesi
Muratpasa
Vitamin Eczanesi
Muratpasa
Yeni Meltem Eczanesi
Muratpasa
Billur Çelik Eczanesi
Kepez
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

AESOB Başkanı Dere: "Emeklilerin bayram ikramiyelerinde güncelleme piyasayı canlandırır"

AESOB Başkanı Dere: "Emeklilerin bayram ikramiyelerinde güncelleme piyasayı canlandırır"

Kooperatifçilik Otobüsü Antalya’da

Kooperatifçilik Otobüsü Antalya’da

Antalya Elmalı'da trafik kazası 1 ölü

Antalya Elmalı'da trafik kazası 1 ölü

Rusya’ya Kübra Barut imzası

Rusya’ya Kübra Barut imzası

Yatak odasındaki kirli külot yuva dağıttı

Yatak odasındaki kirli külot yuva dağıttı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.