Antalya'da ihtiyaç sahiplerine sosyal yardımlar dağıtılmaya başlandı

Antalya'da, "Ekonomik İstikrar Kalkanı Paketi" kapsamında dağıtılacak bin liralık sosyal yardım ödemeleri, ihtiyaç sahibi ailelerin evine giden jandarma ekiplerince teslim ediliyor.

Konyaaltı İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında, PTT şubeleri önünde oluşan kalabalıkların önüne geçmek amacıyla başlatılan uygulamayla bin liralık sosyal yardım ödemelerini hak sahibi ailelerin evlerine götürdü.

Jandarmayı karşısında gören, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfına kayıtlı ihtiyaç sahibi ailelerin sevinç yaşadığı görüldü. Uygulamadan haberi olmayan bazı yaşlılar ise maaşlarının ve sosyal yardım ödeneğinin evlerine kadar getirildiğini öğrenince duygusal anlar yaşadı.

- "Devletimiz ve milletimiz için dua ediyoruz"

Demircilik Mahallesi'nde ikamet eden 78 yaşındaki Fatma Baygoroz, uygulamadan memnun olduğunu dile getirdi. Tedbirler nedeniyle dışarıya çıkamadığını kaydeden Baygoroz, "Evimin önünde küçük bir bahçem var. Orada geziyorum. Hastalığa karşı dikkat ediyorum. Ekiplerin maaşı kapıma kadar getirmesi beni çok mutlu etti." diye konuştu.

Aynı mahallede yaşayan 86 yaşındaki Sultan İnce de yürüme güçlüğü çektiğine işaret ederek, "Devletimizden Allah razı olsun. Bu yardımı almak benim için çok zor olacaktı. Ayağa zor kalkıyorum." ifadesini kullandı.

"Devletimiz ve milletimiz için dua ediyoruz" diyen 70 yaşındaki Meryem Demirbilek (70) ise "Cumhurbaşkanımızdan Allah razı olsun. Maaşları dağıtanların ayaklarına sağlık. Allah'ım onları hep korusun." dedi.

