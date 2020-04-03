YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Antalya
  4. Antalya'da ihtiyaç sahiplerine sosyal yardımlar dağıtılmaya başlandı

Antalya'da ihtiyaç sahiplerine sosyal yardımlar dağıtılmaya başlandı

ANTALYA HABERLERİ  | 03.04.2020 16:59 | Son Güncelleme

Antalya'da ihtiyaç sahiplerine sosyal yardımlar dağıtılmaya başlandı

Antalya'da, "Ekonomik İstikrar Kalkanı Paketi" kapsamında dağıtılacak bin liralık sosyal yardım ödemeleri, ihtiyaç sahibi ailelerin evine giden jandarma ekiplerince teslim ediliyor.

Konyaaltı İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında, PTT şubeleri önünde oluşan kalabalıkların önüne geçmek amacıyla başlatılan uygulamayla bin liralık sosyal yardım ödemelerini hak sahibi ailelerin evlerine götürdü.

Jandarmayı karşısında gören, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfına kayıtlı ihtiyaç sahibi ailelerin sevinç yaşadığı görüldü. Uygulamadan haberi olmayan bazı yaşlılar ise maaşlarının ve sosyal yardım ödeneğinin evlerine kadar getirildiğini öğrenince duygusal anlar yaşadı.

- "Devletimiz ve milletimiz için dua ediyoruz"

Demircilik Mahallesi'nde ikamet eden 78 yaşındaki Fatma Baygoroz, uygulamadan memnun olduğunu dile getirdi. Tedbirler nedeniyle dışarıya çıkamadığını kaydeden Baygoroz, "Evimin önünde küçük bir bahçem var. Orada geziyorum. Hastalığa karşı dikkat ediyorum. Ekiplerin maaşı kapıma kadar getirmesi beni çok mutlu etti." diye konuştu.

Aynı mahallede yaşayan 86 yaşındaki Sultan İnce de yürüme güçlüğü çektiğine işaret ederek, "Devletimizden Allah razı olsun. Bu yardımı almak benim için çok zor olacaktı. Ayağa zor kalkıyorum." ifadesini kullandı.

"Devletimiz ve milletimiz için dua ediyoruz" diyen 70 yaşındaki Meryem Demirbilek (70) ise "Cumhurbaşkanımızdan Allah razı olsun. Maaşları dağıtanların ayaklarına sağlık. Allah'ım onları hep korusun." dedi.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Trump: Şal ile yüzünüzü kapatmak daha iyi Trump: Şal ile yüzünüzü kapatmak daha iyi
Servis otobüsü kaza yaptı! Yaralılar varServis otobüsü kaza yaptı! Yaralılar var
Anahtar Kelimeler:
Jandarma koronavirüs sosyal yardım tedbir

En Çok Okunan Yerel Haberler

Kütahya'da hareket halindeki traktöre binmeye çalışan kişi öldü

Kütahya'da hareket halindeki traktöre binmeye çalışan kişi öldü

Makinalı tüfekle yakalanan 2 kişi tutuklandı

Makinalı tüfekle yakalanan 2 kişi tutuklandı

Karaman'da bir köy koronavirüs nedeniyle karantinaya alındı

Karaman'da bir köy koronavirüs nedeniyle karantinaya alındı

Bursa’da sağlık çalışanlarına yıldızlı destek

Bursa’da sağlık çalışanlarına yıldızlı destek

3 gün önce aldığı otomobiliyle 3 takla attı

3 gün önce aldığı otomobiliyle 3 takla attı

Salgında beden ve ruh sağlımızı koruma yolları

Salgında beden ve ruh sağlımızı koruma yolları

Antalya Namaz Vakitleri 3 Nisan Cuma

İmsak
05:11
Sabah
06:33
Öğle
13:06
İkindi
16:40
Akşam
19:28
Yatsı
20:45

Antalya Nöbetçi Eczaneler 3 Nisan Cuma

Arı Eczanesi
Muratpasa
Ertekin Eczanesi
Muratpasa
Meltem Mert Eczanesi
Muratpasa
Murat Eczanesi
Muratpasa
Turunç Eczanesi
Muratpasa
Yeni Işık Eczanesi
Muratpasa
Asil Eczanesi
Kepez
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

Vali Karaloğlu: " Bu işin artık şakası yok"

Vali Karaloğlu: " Bu işin artık şakası yok"

AESOB Başkanı Dere: "Emeklilerin bayram ikramiyelerinde güncelleme piyasayı canlandırır"

AESOB Başkanı Dere: "Emeklilerin bayram ikramiyelerinde güncelleme piyasayı canlandırır"

Turunç Masa’ya 9 bin 345 başvuru yapıldı

Turunç Masa’ya 9 bin 345 başvuru yapıldı

Eşek sütünün litresini 60 lira

Eşek sütünün litresini 60 lira

Rusya’ya Kübra Barut imzası

Rusya’ya Kübra Barut imzası

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.