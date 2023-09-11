YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Antalya
  4. Antalya'da iki motosikletin çarpıştığı kazada ölenlerin sayısı 3'e yükseldi

Antalya'da iki motosikletin çarpıştığı kazada ölenlerin sayısı 3'e yükseldi

11.09.2023 15:25 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Antalya'nın Kepez ilçesinde iki motosikletin çarpıştığı kazada hayatını kaybedenlerin sayısı 3'e yükseldi.

Karşıyaka Mahallesi Müftü Yusuf Talat Efendi Caddesi'ndeki kazada yaralanan motosiklet sürücülerinden Yusuf Koç, tedavi gördüğü Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Kazada hayatını kaybeden Melisa Yıldırım, Helin Çınar ve Yusuf Koç'un cenazeleri, Antalya Adli Tıp Kurumu morgundaki işlemlerin ardından ailelerine teslim edildi.

Cenazeleri teslim alan ailelerin üzüntü yaşadığı görüldü.

Melisa Yıldırım'ın annesi Çağla Yıldırım, kızının tabutunun cenaze aracına konulduğu sırada baygınlık geçirdi.

Yıldırım'ın amcası İbrahim Erol da gazetecilere, "Üç fidan gitti. Canımız yandı, yüreğimiz parçalandı. Başkalarının canının yanmasını istemiyoruz." diye konuştu.

Kepez ilçesinde dün akşam saatlerinde, Yusuf Koç yönetimindeki motosiklet, Karşıyaka Mahallesi Müftü Yusuf Talat Efendi Caddesi'ndeki trafiğe kapalı yolda, sürücüsü henüz öğrenilemeyen ve üzerinde Melisa Yıldırım (14) ve Helin Çınar'ın (17) olduğu 07 GH 825 plakalı motosikletle çarpışmıştı. Melisa Yıldırım ve Helin Çınar kaza yerinde hayatını kaybetmişti.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Tadilat halindeki binada bulunan izolasyon malzemeleri yandıTadilat halindeki binada bulunan izolasyon malzemeleri yandı
Diyarbakırlı Milli Karateci Sena Kızılaslan bir altın madalya daha aldıDiyarbakırlı Milli Karateci Sena Kızılaslan bir altın madalya daha aldı
Uluslararası çalıştay dağlık arazi incelemesi ile sona erdiUluslararası çalıştay dağlık arazi incelemesi ile sona erdi
Anahtar Kelimeler:
antalya Kepez cenaze motosiklet kaza ölü sayısı

Antalya Namaz Vakitleri 11 Eylül Pazartesi

İmsak
05:07
Sabah
06:29
Öğle
12:59
İkindi
16:32
Akşam
19:20
Yatsı
20:36

Antalya Nöbetçi Eczaneler11 Eylül Pazartesi

Kavuklu eczanesi
Kas
Derin eczanesi
Alanya
Güneylioğlu eczanesi
Alanya
Şule eczanesi
Muratpasa
Alpsoy eczanesi
Konyaalti
Alev eczanesi
Konyaalti
Şehir eczanesi
Muratpasa
Tümünü Göster
Antalya ECZANELER
Antalya ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

14 yaşındaki kıza 11 kişi tecavüz etti! Yetmedi diri diri yakıldı

14 yaşındaki kıza 11 kişi tecavüz etti! Yetmedi diri diri yakıldı

Okula ve Şehre Dönüş! Öne çıkan indirimlerini sizin için seçtik

Okula ve Şehre Dönüş! Öne çıkan indirimlerini sizin için seçtik

3 haftalık ömrünün kaldığı söyledi! “Kendi cenazemi bile planladım”

3 haftalık ömrünün kaldığı söyledi! “Kendi cenazemi bile planladım”

Estetik operasyon kabusu oldu! Güzelleşmek istedi ama...

Estetik operasyon kabusu oldu! Güzelleşmek istedi ama...

Kullanıcıların gözdesi! Philips airfyerda kısa süreli fırsat sizleri bekliyor

Kullanıcıların gözdesi! Philips airfyerda kısa süreli fırsat sizleri bekliyor

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.