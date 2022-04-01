YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Antalya
  4. Antalya'da iniş yapan yamaç paraşütçüsünün çarptığı kadın turist yaralandı

Antalya'da iniş yapan yamaç paraşütçüsünün çarptığı kadın turist yaralandı

01.04.2022 12:15 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kazı anı cep telefonu kamerasıyla kaydedildi

Antalya'nın Alanya ilçesinde yamaç paraşütü ile atlayış yapan sporcu, iniş sırasında plajdaki turistin üzerine düştü.

Alanya'da yaklaşık 800 metre yükseklikteki Dinek Mahallesi Yassıtepe'den atlayış yapan yamaç paraşütçüsü, Kleopatra Plajı'na indiği sırada turiste çarptı.

Çarpmanın etkisiyle yaralanan ve kısa süre kumda sürüklenen kadın turist, ihbar üzerine gelen 112 Acil Sağlık ekibince hastaneye kaldırıldı.

Olay anı ve sonrasında yaşananlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Ukraynalı anne, savaşı "oyun" sanan kızıyla Antalya'ya kardeşinin yanına sığındıUkraynalı anne, savaşı "oyun" sanan kızıyla Antalya'ya kardeşinin yanına sığındı
Yozgat'ta ormanlık alandaki kızıl geyikler havadan görüntülendiYozgat'ta ormanlık alandaki kızıl geyikler havadan görüntülendi
Edirne Valisi Canalp'ten aynı aileden 4 kişinin evde ölü bulunmasıyla ilgili açıklama:Edirne Valisi Canalp'ten aynı aileden 4 kişinin evde ölü bulunmasıyla ilgili açıklama:
Anahtar Kelimeler:
Alanya

Antalya Namaz Vakitleri 1 Nisan Cuma

İmsak
05:15
Sabah
06:37
Öğle
13:06
İkindi
16:39
Akşam
19:26
Yatsı
20:42
Antalya ECZANELER
Antalya ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Bir kaşığı yetiyor! Cinsel isteği artırır, iltihapları yok eder

Bir kaşığı yetiyor! Cinsel isteği artırır, iltihapları yok eder

Hayalinizdeki tatil gerçeğe dönüşsün!

Hayalinizdeki tatil gerçeğe dönüşsün!

Uygun fiyat ve harika tepkime süresi ile dikkat çekiyor!

Uygun fiyat ve harika tepkime süresi ile dikkat çekiyor!

Tatilinizi güzelleştirecek 5 detay!

Tatilinizi güzelleştirecek 5 detay!

Tam bir süper besin! Enerjinizi zirveye çıkarır

Tam bir süper besin! Enerjinizi zirveye çıkarır

Güçlü ve dayanıklı elektrikli süpürge önerileri

Güçlü ve dayanıklı elektrikli süpürge önerileri

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.