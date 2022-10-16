YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Antalya
  4. Antalya'da inşaattan düşen işçi öldü

Antalya'da inşaattan düşen işçi öldü

16.10.2022 10:19 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Antalya'da inşaattan düşen işçi öldü

Antalya'nın Serik ilçesinde inşaattan düşen işçi, hayatını kaybetti.

Kökez Mahallesi'ndeki inşaatta çalışan 57 yaşındaki Adnan Türker, kalıp çaktığı sırada dengesini kaybederek 3. kattan düştü.

İşçilerin ihbarıyla olay yerine gelen sağlık ekiplerince Serik Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Türker, burada yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Evli ve 2 çocuk babası Türker'in cenazesi adli tıp kurumu morguna kaldırıldı.

Türker'in cenazesinin Akbaş Mezarlığı'nda toprağa verileceği öğrenildi.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Antalya'da çıkan orman yangını kontrol altına alındıAntalya'da çıkan orman yangını kontrol altına alındı
İzmir'de akrabalar arasındaki silahlı kavgada mahalle bakkalı öldüİzmir'de akrabalar arasındaki silahlı kavgada mahalle bakkalı öldü
Futbol: Spor Toto Süper LigFutbol: Spor Toto Süper Lig
Anahtar Kelimeler:
antalya Serik

Antalya Namaz Vakitleri 16 Ekim Pazar

İmsak
05:39
Sabah
06:58
Öğle
12:48
İkindi
15:57
Akşam
18:28
Yatsı
19:42
Antalya ECZANELER
Antalya ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Tek çılgınlığı yedikleri değil! Yaptıklarına daha çok şaşıracaksınız

Tek çılgınlığı yedikleri değil! Yaptıklarına daha çok şaşıracaksınız

Yan etkileri çok çirkin: Başınıza geleceklere hazır olmalısınız

Yan etkileri çok çirkin: Başınıza geleceklere hazır olmalısınız

Beyler parfümünüzü yenilemenin tam zamanı! Kadınlar bu kokulara âşık oluyor

Beyler parfümünüzü yenilemenin tam zamanı! Kadınlar bu kokulara âşık oluyor

Filizlenmiş patates yenir mi? Etkisini tahmin edemezsiniz

Filizlenmiş patates yenir mi? Etkisini tahmin edemezsiniz

Sürprizler dolu bir hafta başlıyor! Haftalık burç yorumları

Sürprizler dolu bir hafta başlıyor! Haftalık burç yorumları

"Etkileyici bir parfüm istiyorum" diyenler buraya! İşte yüksek kalıcılığa sahip en etkileyici kadın parfümleri

"Etkileyici bir parfüm istiyorum" diyenler buraya! İşte yüksek kalıcılığa sahip en etkileyici kadın parfümleri

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.