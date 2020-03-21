YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Antalya
  4. Antalya'da iş yerlerinden hırsızlık yapan 4 şüpheli tutuklandı

Antalya'da iş yerlerinden hırsızlık yapan 4 şüpheli tutuklandı

ANTALYA HABERLERİ  | 21.03.2020 19:07 | Son Güncelleme

Antalya'da iş yerlerinden hırsızlık yapan 4 şüpheli tutuklandı

Antalya'nın Alanya ilçesinde 20'den fazla iş yerinden hırsızlık yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 4 şüpheli tutuklandı.

Saray, Şekerhane, Kadıpaşa, Cikcilli, Oba ve Kestel mahallelerinde farklı tarihlerde 20'den fazla iş yerinden hırsızlık yaptıkları iddiasıyla İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekiplerince gözaltına alınan 4 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edilen A.O.B, R.T, S.C.Ç. ve H.F, nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

Alanya ilçesinde dün jandarma ve polis bölgelerinde 20'den fazla hırsızlık olayına karışan 4 şüpheli polis ekiplerince yakalanmıştı.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
İstanbullular koronavirüse aldırış etmedi! Sahile akın ettilerİstanbullular koronavirüse aldırış etmedi! Sahile akın ettiler
Servis otobüsü kaza yaptı! Yaralılar varServis otobüsü kaza yaptı! Yaralılar var
Anahtar Kelimeler:
Alanya Hırsızlık Tutuklama

En Çok Okunan Yerel Haberler

Aydın’da bipolar hastası kadın her yerde aranıyor

Aydın’da bipolar hastası kadın her yerde aranıyor

Ordu'daki organize suç örgütü operasyonunda yakalanan sanıkların yargılandığı davada karar

Ordu'daki organize suç örgütü operasyonunda yakalanan sanıkların yargılandığı davada karar

Sivassporlu futbolculara izin verildi

Sivassporlu futbolculara izin verildi

Otomobil uçuruma yuvarlandı: 1 ölü, 1 yaralı

Otomobil uçuruma yuvarlandı: 1 ölü, 1 yaralı

Tüm Türkiye’de öğretmenler sağlık çalışanları için tek ses oldular

Tüm Türkiye’de öğretmenler sağlık çalışanları için tek ses oldular

Kocaeli'de 14 gün kuralına uymayan 115 kişiye para cezası kesildi

Kocaeli'de 14 gün kuralına uymayan 115 kişiye para cezası kesildi

Antalya Namaz Vakitleri 21 Mart Cumartesi

İmsak
05:32
Sabah
06:52
Öğle
13:09
İkindi
16:36
Akşam
19:17
Yatsı
20:31

Antalya Nöbetçi Eczaneler21 Mart Cumartesi

Bulvar Eczanesi
Muratpasa
Çoban Eczanesi
Muratpasa
Fener Eczanesi
Muratpasa
Kerem Eczanesi
Muratpasa
Kıymet Eczanesi
Muratpasa
Kumbul Eczanesi
Muratpasa
Altı Eczanesi
Kepez
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

AESOB Başkanı Dere: "Emeklilerin bayram ikramiyelerinde güncelleme piyasayı canlandırır"

AESOB Başkanı Dere: "Emeklilerin bayram ikramiyelerinde güncelleme piyasayı canlandırır"

AESOB Başkanı Dere: "Esnafın borç yükü azaltılmalı"

AESOB Başkanı Dere: "Esnafın borç yükü azaltılmalı"

Eşek sütünün litresini 60 lira

Eşek sütünün litresini 60 lira

Eski Antalya Milletvekili Remzi Yılmaz Vefat Etti

Eski Antalya Milletvekili Remzi Yılmaz Vefat Etti

Rusya’ya Kübra Barut imzası

Rusya’ya Kübra Barut imzası

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.