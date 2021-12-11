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Antalya'da izinsiz kazı yapan 3 kişi gözaltına alındı

11.12.2021 16:04 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Antalya'da izinsiz kazı yapan 3 kişi gözaltına alındı

Antalya'nın Döşemealtı ilçesinde izinsiz kazı yapan 3 şüpheli suçüstü yakalandı.

İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Ahırtaş Mahallesi'ndeki Asar Dağı mevkisinde izinsiz kazı yapıldığı ihbarı üzerine çalışma başlattı.

Jandarma ekipleri, düzenledikleri operasyonda, H.K, T.A. ve E.K'yi suçüstü yakaladı, kazıda kullanılan malzemelere el konuldu.

Gözaltına alınan şüphelilerin jandarmadaki işlemleri devam ediyor.

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