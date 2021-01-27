Antalya’da jandarmadan kış lastiği denetimi

Antalya’da jandarma trafik timleri kış şartlarının zorlu geçtiği bölgelerde kış lastiği denetimi yaptı. Denetimlerde kış lastiği takmayan sürücülere para cezası uygulanırken, araçlar da trafikten men edildi.

Antalya İl Jandarma Komutanlığı Trafik Şube Müdürlüğüne bağlı trafik timleri, kentte kış şartları yoğun geçen ilçeleri olan Akseki, İbradı, Gündoğmuş, Elmalı ve Korkuteli ilçelerinde kış lastiği denetimi yaptı. Denetimlerde, kanunen kış lastiği takma zorunluluğu bulunan kamyon, çekici, tanker ve otobüslerde tahrikli dingillerine takılı lastikler ile otomobil, kamyonet ve minibüslerin tüm lastiklerinde kış lastiği takılı olup olmadığı kontrol edildi. Sürücülere, kamyon, otobüs, çekici ve tanker türü araçların lastik derinliklerinin 4 mm’den az, diğer araç türlerinin lastik derinliklerinin ise 1.6 mm’den az olmaması gerektiği belirtildi.

Standartlara uymayan ve kış lastiği takmayan araç sürücülerine çeşitli miktarlarda trafik idari para cezası uygulandı ve araçlar trafikten men edildi.

Öte yandan zorlu kış şartlarında denetimlerini sürdüren Jandarma Trafik Timleri, yollarda kalan vatandaşlara yardım ederek, sürücülere kış şartlarında araç kullanma konularında eğitim verdi ve broşürler dağıttı.

