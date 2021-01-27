YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Antalya
  4. Antalya’da jandarmadan kış lastiği denetimi

Antalya’da jandarmadan kış lastiği denetimi

27.01.2021 16:34 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Antalya’da jandarma trafik timleri kış şartlarının zorlu geçtiği bölgelerde kış lastiği denetimi yaptı.

Antalya’da jandarma trafik timleri kış şartlarının zorlu geçtiği bölgelerde kış lastiği denetimi yaptı. Denetimlerde kış lastiği takmayan sürücülere para cezası uygulanırken, araçlar da trafikten men edildi.
Antalya İl Jandarma Komutanlığı Trafik Şube Müdürlüğüne bağlı trafik timleri, kentte kış şartları yoğun geçen ilçeleri olan Akseki, İbradı, Gündoğmuş, Elmalı ve Korkuteli ilçelerinde kış lastiği denetimi yaptı. Denetimlerde, kanunen kış lastiği takma zorunluluğu bulunan kamyon, çekici, tanker ve otobüslerde tahrikli dingillerine takılı lastikler ile otomobil, kamyonet ve minibüslerin tüm lastiklerinde kış lastiği takılı olup olmadığı kontrol edildi. Sürücülere, kamyon, otobüs, çekici ve tanker türü araçların lastik derinliklerinin 4 mm’den az, diğer araç türlerinin lastik derinliklerinin ise 1.6 mm’den az olmaması gerektiği belirtildi.
Standartlara uymayan ve kış lastiği takmayan araç sürücülerine çeşitli miktarlarda trafik idari para cezası uygulandı ve araçlar trafikten men edildi.
Öte yandan zorlu kış şartlarında denetimlerini sürdüren Jandarma Trafik Timleri, yollarda kalan vatandaşlara yardım ederek, sürücülere kış şartlarında araç kullanma konularında eğitim verdi ve broşürler dağıttı.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER 'Şükürler olsun' 'Şükürler olsun'
Demir çelik fabrikası işçi çıkarmayacağını taahhüt ettiDemir çelik fabrikası işçi çıkarmayacağını taahhüt etti
1/

Antalya Namaz Vakitleri 27 Ocak Çarşamba

İmsak
06:34
Sabah
07:56
Öğle
13:15
İkindi
16:00
Akşam
18:24
Yatsı
19:41

Antalya Nöbetçi Eczaneler27 Ocak Çarşamba

Cadde Eczanesi
Muratpasa
Dikilitaş Eczanesi
Muratpasa
Doğuş Eczanesi
Muratpasa
Meltem Mert Eczanesi
Muratpasa
Olcay Eczanesi
Muratpasa
Özkent Eczanesi
Muratpasa
Cengiz Eczanesi
Kepez
Tümünü Göster
Antalya ECZANELER
Antalya ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Arkadaşı için yapmıştı şimdi günde 2 bin adet üretiyor!

Arkadaşı için yapmıştı şimdi günde 2 bin adet üretiyor!

Sakarya'da kamyon iki otomobilin üzerine devrildi

Sakarya'da kamyon iki otomobilin üzerine devrildi

2020’nin en çok tartışılan filmleri

2020’nin en çok tartışılan filmleri

Balıkesirspor transfer tahtasını açtı

Balıkesirspor transfer tahtasını açtı

Futbol: TFF 1. Lig

Futbol: TFF 1. Lig

Osmancık Milli Eğitim Müdürü Makineci: "İkinci döneme yüz yüze eğitime başlamayı ümit ediyoruz"

Osmancık Milli Eğitim Müdürü Makineci: "İkinci döneme yüz yüze eğitime başlamayı ümit ediyoruz"

Diğer Haberler

Kemer Belediyesi fırtınadan etkilenen vatandaşların yardımına koştu

Kemer Belediyesi fırtınadan etkilenen vatandaşların yardımına koştu

Başkan Böcek CHP’li Büyükşehir Belediye Başkanlarıyla çevrim içi toplantıya katıldı

Başkan Böcek CHP’li Büyükşehir Belediye Başkanlarıyla çevrim içi toplantıya katıldı

ATSO Başkanı Çetin: " Turizmin ayağa kalkabilmesi için Covid-19’un belini kırdığımızı göstermemiz gerekiyor"

ATSO Başkanı Çetin: " Turizmin ayağa kalkabilmesi için Covid-19’un belini kırdığımızı göstermemiz gerekiyor"

Jandarmadan kış lastiği uygulaması

Jandarmadan kış lastiği uygulaması

Jandarmadan kış lastiği uygulaması

Jandarmadan kış lastiği uygulaması

Halk Et Tırı’nda bir günde bir ton et ürünü satıldı

Halk Et Tırı’nda bir günde bir ton et ürünü satıldı

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.