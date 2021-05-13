YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Antalya
  4. Antalya'da kamyon ile çarpışan motosikletin sürücüsünün yaralandığı kaza güvenlik kamerasında

Antalya'da kamyon ile çarpışan motosikletin sürücüsünün yaralandığı kaza güvenlik kamerasında

13.05.2021 12:26 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Antalya'da kamyon ile çarpışan motosikletin sürücüsünün yaralandığı kaza güvenlik kamerasında

Antalya'nın Alanya ilçesinde bir kişinin yaralandığı trafik kazası, güvenlik kamerasınca kaydedildi.

M.K. (53) yönetimindeki 45 TD 771 plakalı kamyon, Konaklı Mahallesi D-400 kara yolunda, U.S. (21) idaresindeki 07 NLM 59 plakalı motosikletle çarpıştı. Kazada, motosiklet sürücüsü U.S. yaralandı.

Yaralı, kaza yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince ilçedeki özel hastaneye kaldırıldı.

İlçe jandarma Komutanlığı ekiplerince gözaltına alınan kamyon sürücüsü M.K, karakoldaki işlemlerinin ardından savcılık talimatıyla serbest bırakıldı.

Öte yandan, kaza anı güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNERTuttuğu balığın fotoğrafını çeken genç, farkında olmadan bir ilke imza attıTuttuğu balığın fotoğrafını çeken genç, farkında olmadan bir ilke imza attı
Manavgat'ta "İsrail'e lanet, Kudüs'e destek" konvoyuManavgat'ta "İsrail'e lanet, Kudüs'e destek" konvoyu
Anahtar Kelimeler:
Alanya

Antalya Namaz Vakitleri 13 Mayıs Perşembe

İmsak
04:10
Sabah
05:44
Öğle
12:59
İkindi
16:47
Akşam
20:03
Yatsı
21:31

Antalya Nöbetçi Eczaneler13 Mayıs Perşembe

Aykut Eczanesi
Muratpasa
Cemre Eczanesi
Muratpasa
Defne Eczanesi
Muratpasa
Dora Eczanesi
Muratpasa
Evrim Eczanesi
Muratpasa
Müjgan Eczanesi
Muratpasa
Emek Eczanesi
Kepez
Tümünü Göster
Antalya ECZANELER
Antalya ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Arkadaşı için yapmıştı şimdi günde 2 bin adet üretiyor!

Arkadaşı için yapmıştı şimdi günde 2 bin adet üretiyor!

Eskişehir'de baklava almak isteyenler, tatlıcının önünde metrelerce kuyruk oluşturdu

Eskişehir'de baklava almak isteyenler, tatlıcının önünde metrelerce kuyruk oluşturdu

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Süper Lig'e yükselen GZT Giresunspor sevinçle karşılandı

Süper Lig'e yükselen GZT Giresunspor sevinçle karşılandı

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'ndan yurt dışına gitmek isteyen gençlere "Türkiye'de kalın" çağrısı:

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'ndan yurt dışına gitmek isteyen gençlere "Türkiye'de kalın" çağrısı:

Sivasspor, Fenerbahçe maçının hazırlıklarını tamamladı

Sivasspor, Fenerbahçe maçının hazırlıklarını tamamladı

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.