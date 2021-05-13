Antalya'da kamyon ile çarpışan motosikletin sürücüsünün yaralandığı kaza güvenlik kamerasında

Antalya'nın Alanya ilçesinde bir kişinin yaralandığı trafik kazası, güvenlik kamerasınca kaydedildi.

M.K. (53) yönetimindeki 45 TD 771 plakalı kamyon, Konaklı Mahallesi D-400 kara yolunda, U.S. (21) idaresindeki 07 NLM 59 plakalı motosikletle çarpıştı. Kazada, motosiklet sürücüsü U.S. yaralandı.

Yaralı, kaza yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince ilçedeki özel hastaneye kaldırıldı.

İlçe jandarma Komutanlığı ekiplerince gözaltına alınan kamyon sürücüsü M.K, karakoldaki işlemlerinin ardından savcılık talimatıyla serbest bırakıldı.

Öte yandan, kaza anı güvenlik kamerasınca kaydedildi.



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