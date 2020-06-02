YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Antalya
  4. Antalya'da kamyonet ve cip çarpıştı: 6 yaralı

Antalya'da kamyonet ve cip çarpıştı: 6 yaralı

ANTALYA HABERLERİ  | 02.06.2020 21:42 | Son Güncelleme

Antalya'da kamyonet ve cip çarpıştı: 6 yaralı

Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde kamyonet ve cipin çarpıştığı kazada 6 kişi yaralandı.

İlçeye bağlı Korubaşı Mahallesi'nde meydana gelen kazada, Muzaffer Ağır yönetimindeki 06 EC 7414 plakalı kamyonet, karşı yönden gelen Mehmet Davut yönetimindeki 07 AEC 898 plakalı ciple kafa kafaya çarpıştı.

Çarpışmanın etkisiyle araçlar yol kenarındaki dereye devrildi. Kazada, sürücüler ile her iki araçtaki Fatma Davut, Fatma Davut Gencer ve 2'si Afganistan uyruklu 6 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerinin müdahale ettiği yaralılar, Gazipaşa Devlet Hastanesine kaldırıldı.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Mavi bayraklı! Van Gölü plajı yeni sezon için hazır Mavi bayraklı! Van Gölü plajı yeni sezon için hazır
Elli yaş üstü dört kadından biri şikayetçiElli yaş üstü dört kadından biri şikayetçi

En Çok Okunan Yerel Haberler

Kayserispor kaptanı Lopes’in ev halleri

Kayserispor kaptanı Lopes’in ev halleri

Başkan Zeybek bin kişiye istihdam sağlayacak tekstil fabrikasını inceledi

Başkan Zeybek bin kişiye istihdam sağlayacak tekstil fabrikasını inceledi

Başkan Özcan, şehit babasını makam aracıyla oğlunun kabrine götürdü

Başkan Özcan, şehit babasını makam aracıyla oğlunun kabrine götürdü

Karesi’de işyerleri dezenfekte edildi

Karesi’de işyerleri dezenfekte edildi

Başkan Arslan: “Edremit’imizin ve ülkemizin geleceği tarımda”

Başkan Arslan: “Edremit’imizin ve ülkemizin geleceği tarımda”

Deprem konutları için yer tespiti yapılıyor

Deprem konutları için yer tespiti yapılıyor

Antalya Namaz Vakitleri 2 Haziran Salı

İmsak
03:50
Sabah
05:32
Öğle
13:00
İkindi
16:51
Akşam
20:18
Yatsı
21:53

Antalya Nöbetçi Eczaneler 2 Haziran Salı

Evre Eczanesi
Muratpasa
Geniş Eczanesi
Muratpasa
Itır Eczanesi
Muratpasa
Koçak Eczanesi
Muratpasa
Merve Eczanesi
Muratpasa
Sıhhiye Eczanesi
Muratpasa
Arpek Eczanesi
Kepez
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

2020’nin en çok tercih edilen televizyon markaları ve modelleri

2020’nin en çok tercih edilen televizyon markaları ve modelleri

Servis otobüsü kaza yaptı! Yaralılar var

Servis otobüsü kaza yaptı! Yaralılar var

En çok satın alınan 7 spor ayakkabı

En çok satın alınan 7 spor ayakkabı

Yatak odasındaki kirli külot yuva dağıttı

Yatak odasındaki kirli külot yuva dağıttı

Evlilik vaadiyle dolandırıcılık

Evlilik vaadiyle dolandırıcılık

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.