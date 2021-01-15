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Antalya'da kendisini darbeden eşini öldürdüğü iddia edilen kadının tutukluluğuna itiraz edildi

15.01.2021 14:21 | Son Güncelleme:
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Şüphelinin avukatlarından Ahmet Onaran: - "Dosya kapsamında yeni bilgi ve belgelere ulaşılmış, olayın sıcaklığından biraz uzaklaşılmıştır ve maktulün profiline yönelik çok önemli detaylar vardır" - Avukat Merve Özer Er: - "Maktulün şiddet ve eziyetine maruz kalan bir kadın daha olduğu ortaya çıktı. Soruşturmanın kapsamı genişliyor"

Antalya'da kendisini darbeden kocasını öldürdüğü iddia edilen kadının tutukluluğuna itiraz edildi.

Şüphelinin avukatlarından Ahmet Onaran, Antalya Adliyesi önünde bir grup meslektaşıyla gazetecilere yaptığı açıklamada, kamuoyunda ciddi rahatsızlık uyandıran soruşturmayla alakalı çok önemli gelişmeler olduğunu söyledi.

Meslektaşlarıyla birlikte tutukluluk itiraz dilekçesini sunmak için toplandıklarını aktaran Onaran, şöyle konuştu:

"Biraz sonra itirazımızı yapacağız. Savcılık çok ciddi, disiplinli, samimi ve hızlı bir soruşturma yürütüyor. Soruşturma derinleştirilmiştir. O yüzden savcılık ve jandarmaya teşekkür ediyoruz. Dosya kapsamında yeni bilgi ve belgelere ulaşılmış, olayın sıcaklığından biraz uzaklaşılmış ve maktulün profiline yönelik çok önemli detaylar vardır. Bunların bir kısmı kamuoyuyla paylaşılacak nitelikte, bir kısmı değil. Bu süreçte itirazımızı yapacağız. Maktul daha önce silahlı tehditte ceza almış, iki davada sanık olarak yargılanmış. Dava dışı bir kadının ona karşı koruma kararı var. Maktulün profili olayın aydınlatılmasında çok önemli."

Tutuklu yargılanan M.İ. ile son görüşmesine değinen Onaran, "Hastane kontrolleri yapıldı. Şu an daha iyi. Tomografi çekildi, yeni yeni kendine gelmeye başladı. Çocukları gayet iyi. Teyzesi, anneannesi ve dedesi bakıyor. Arkadaşlarımızla birlikte onlarla iletişim halindeyiz. Çocukların rehabilitasyonuyla ilgileniliyor." dedi.

- "Dosyaya yeni giren belgeler içimizi acıtmaya devam ediyor"

Avukatlardan Merve Özer Er ise dosyaya yeni bilgi ve belgeler eklendiğini belirterek, "Bu durum bize müvekkilimizin tek mağdur olmadığını gösterdi. Maktulün şiddet ve eziyetine maruz kalan bir kadın daha olduğu ortaya çıktı. Soruşturmanın kapsamı genişliyor. Maalesef dosyaya yeni giren belgeler içimizi acıtmaya devam ediyor. Antalya Cumhuriyet Başsavcılığımız soruşturmayı yetkili bir biçimde yürütmektedir." ifadesini kullandı.

Avukatlar daha sonra tutukluluğa itiraz dilekçesini verdi.

Servis şoförü Ramazan İ'nin (32), Döşemealtı ilçesi Ilıca Mahallesi'nde, ellerine kelepçe taktığı eşi M.İ'yi 7 Ocak'ta darbettiği ileri sürülmüştü. M.İ'nin, ertesi gün sabah saatlerinde işe gidip gelen Ramazan İ'yi av tüfeğiyle öldürdüğü öne sürülmüştü.

Gözaltına alınan M.İ, jandarmadaki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklanmıştı.

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