Antalya'da kendisini darbeden eşini öldürdüğü iddia edilen kadının tutukluluğuna itiraz edildi

Antalya'da kendisini darbeden kocasını öldürdüğü iddia edilen kadının tutukluluğuna itiraz edildi.

Şüphelinin avukatlarından Ahmet Onaran, Antalya Adliyesi önünde bir grup meslektaşıyla gazetecilere yaptığı açıklamada, kamuoyunda ciddi rahatsızlık uyandıran soruşturmayla alakalı çok önemli gelişmeler olduğunu söyledi.

Meslektaşlarıyla birlikte tutukluluk itiraz dilekçesini sunmak için toplandıklarını aktaran Onaran, şöyle konuştu:

"Biraz sonra itirazımızı yapacağız. Savcılık çok ciddi, disiplinli, samimi ve hızlı bir soruşturma yürütüyor. Soruşturma derinleştirilmiştir. O yüzden savcılık ve jandarmaya teşekkür ediyoruz. Dosya kapsamında yeni bilgi ve belgelere ulaşılmış, olayın sıcaklığından biraz uzaklaşılmış ve maktulün profiline yönelik çok önemli detaylar vardır. Bunların bir kısmı kamuoyuyla paylaşılacak nitelikte, bir kısmı değil. Bu süreçte itirazımızı yapacağız. Maktul daha önce silahlı tehditte ceza almış, iki davada sanık olarak yargılanmış. Dava dışı bir kadının ona karşı koruma kararı var. Maktulün profili olayın aydınlatılmasında çok önemli."