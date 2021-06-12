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Antalya'da kendisini sakinleştirmeye çalışan bekçilerden kaçan genç kız, kovalamacayla yakalandı

12.06.2021 01:34 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Antalya'da kendisini sakinleştirmeye çalışan bekçilerden kaçan genç kız, kovalamacayla yakalandı

Antalya'da çıktığı üst geçitten indirmeye çalışan bekçilerden kaçan genç kız, kovalamaca sonucu yakalandı.

Muratpaşa ilçesi Yener Ulusoy Bulvarı'nda Antalya Büyükşehir Belediyesi binası önündeki yaya üst geçidinde beton kolonda bir kadının oturduğunu ve tehlikeli davranışlarda bulunduğunu gören vatandaşlar, polise haber verdi.

Olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Çevredeki vatandaşlara bağıran ve zaman zaman aşağıya sarkan genç kız, yanındaki bir erkek ve ekipler tarafından sakinleştirilmeye çalışıldı. Yarım saat süren ikna çabası sonuç vermeyince bekçiler, sakinleştirmek istedikleri kızın yanına gitmeye çalıştı. Durumu fark eden genç kız, kolondan inerek, trafiğin olduğu caddede koşmaya başladı.

Yakalanmamak için demir bariyerlerden karşı yola atlayan kız, güvenlik güçlerine zor anlar yaşattı. Tehlikeli kovalamacanın ardından kız, bekçiler tarafından yakalandı.

Genç kız, sağlık kontrolü sonrası polis merkezine götürüldü.

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