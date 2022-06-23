Antalya'da kesilen ağacın altında kalan kişi yaşamını yitirdi

Antalya'nın Manavgat ilçesinde damadının kestiği ağacın altında kalan kişi, hayatını kaybetti.

Tilkiler Mahallesi Akçaalan mevkisinde orman kesim sahasında işçi olarak çalışan Ali Oğuz (69), damadı Ahmet A'nın ağaç motoru ile kestiği ağacın altında kaldı.

İhbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerince yapılan incelemede Oğuz'un yaşamını yitirdiği belirlendi. Oğuz'un cenazesi, Antalya Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.

Damadı Ahmet A. ise gözaltına alındı.



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