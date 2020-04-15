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Antalya'da koronavirüs tedbirlerine uymayan 3 bin 266 kişiye para cezası verildi

ANTALYA HABERLERİ  | 15.04.2020 23:00 | Son Güncelleme

Antalya'da koronavirüs tedbirlerine uymayan 3 bin 266 kişiye para cezası verildi

Antalya'da yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında alınan tedbirlere uymayan 161 kişiye adli işlem, 3 bin 266 kişiye de idari para cezası uygulandı.

Antalya'da güvenlik güçleri koronavirüs salgını kapsamında alınan koruyucu tedbirlerin vatandaşlar tarafından uygulanmasıyla ilgili il genelinde denetimler gerçekleştirdi.

Denetimlerde karantina kurallarını ihlal eden, sokağa çıkma yasağı ve kısıtlamasına uymayan, sosyal mesafe ihlali yapan, izinsiz maske satan, seyahat izni olmadan seyahat eden 3 bin 266 kişiye idari para cezası uygulandı.

Uygulamalar kapsamında 161 kişiye de adli işlem yapıldı.

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adli işlem Antalya İdari işlem

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