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Antalya'da kumar oynayan 23 kişiye "sosyal mesafe" cezası

ANTALYA HABERLERİ  | 05.05.2020 19:40 | Son Güncelleme

Antalya'da kumar oynayan 23 kişiye "sosyal mesafe" cezası

Antalya'nın Muratpaşa ilçesinde bir iş yerinde kumar oynayan 23 kişiye, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamındaki "sosyal mesafe" kuralını ihlal ettikleri gerekçesiyle para cezası verildi.

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince Muratpaşa Mahallesi'ndeki bir iş yerinde kumar oynatıldığı bilgisi üzerine operasyon düzenlendi. Kontrollerde kapalı olduğu görülen iş yerinden ses duyulması üzerine kapıyı açtıran ekipler, iş yerinde iskambil kağıtları ve oyun pulları buldu.

İş yerindeki 23 kişi hakkında sosyal mesafe kurallarına uymadıkları için 72 bin 450 lira ceza uygulandı.

Ayrıca iş yeri işletmecisine "kumar oynanması için yer ve imkan sağlama" suçundan işlem yapıldı.

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Anahtar Kelimeler:
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