Antalya’da mezarlıklarda korona virüs sessizliği

Antalya’da yeni tip Korona virüs (Kovid-19) nedeniyle mezarlık ziyaretleri de azaldı. Görevliler hoparlörden yaptıkları anonsla vatandaşlara korona virüse karşı alınan önlemleri aktarıyor. Vatandaşların bir araya gelmemesi için camilerde cenaze namazı kılınması ve eve helallik alınmaya gidilmesi ertelendi. Antalya’da Korona virüs önlemleri kapsamında Antalya Büyükşehir Belediyesi Uncalı Mezarlığı yerleşkesinde yer alan Büyükşehir Mezarlıklar Şube Müdürlüğünde de Korona virüs önlemleri arttırıldı. 365 personelle Antalya halkına hizmet veren müdürlükte görevli tüm personel gerekli eğitimlerinin almalarının yanında maske, eldiven takma zorunluluğu getirilirken, dezenfeksiyon ve sterilasyon işlemleri de sıklaştırıldı. Gasilhaneye gelen cenazeler hiçbir şekilde bekletilmeden ve namaz saatleri gözetilmeden defin işlemleri gerçekleştiriliyor. Önlemler çerçevesinde işlemleri yürütmeye cenaze sahibinin birinci derece yakınları kalabalık oluşturmayacak şekilde içeri alınıyor. Gasilhane önünde kalabalık oluşturulmasına izin verilmezken cenazeler evlere helallik için gönderilmiyor. Cenaze namazları sadece mezarlık içinde kılınırken, mahalle camilerinde cenaze namazına izin verilmediği öğrenildi. Şubede işlem yapan görevlilerin maske ve eldiven taktıkları görüldü. Antalya Garnizon Şehitliğine de ziyaretlerin aralıklarla gerçekleştirildiği belirtildi. Hoparlörden yapılan anonsta, "Korona virüs önlemleri kapsamında cenaze namazlarında saf bir metre olacak, cenazesi olanlar işlemlerini yaptırmak için bir kişi gelecek, define gidecek cenaze aracına bir kişi eşlik edecek" ifadelerini kullanılıyor.

"Hastalıktan korkuyorlar"

Günde yaklaşık 500 kişinin geldiği Uncalı Mezarlığında ziyaretçi sayısının yok denecek kadar az olduğu görüldü. Mezar ziyaretine gelen Cevdet Hacı İbrahimoğlu, “Allah’tan geliyor her şey. Oğlumun cenazesi için geldim, hepimiz buraya geleceğiz. Normalde kalabalık olurdu bugün yok. Millet hastalıktan korkuyor o nedenle gelmiyor” dedi.

"Ziyaretçi çok az"

Mezar bakımcısı ise, “Son günlerde gelen az. İnsanlar virüsten dolayı dışarı çıkmıyorlar. Çok az kişi geliyor. Yoğunluk zayıf” diye konuştu.

