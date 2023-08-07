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Antalya'da misafir edilen Ukraynalı çocuklar, Adrasan'da moral depoladı

07.08.2023 10:37 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Antalya'da misafir edilen Ukraynalı çocuklar, Kumluca ilçesindeki Adrasan'da kamp yaptı.

Ukrayna'da devam eden savaş nedeniyle zor şartlarda yaşayan çocuklar, Türkiye ve Ukrayna yetkilileri işbirliğinde Antalya'ya getirildi.

Ukrayna'nın Antalya Konsolosluğu aracılığıyla kente gelen 30 çocuk, Adrasan'da kampa girdi. Kendileri için hazırlanan bungalov evlerde kalan çocuklar, denize girip, sosyal aktivitelere katıldı.

Ukrayna'nın Antalya Konsolosu Oleksandr Voronin, AA muhabirine, Türkiye'nin savaş başladığından itibaren Ukraynalı çocuklara yuva olduğunu söyledi.

İlk etapta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan ile Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy'nin eşi Olena Zelenska'nın girişimiyle Ukrayna'da çocuk evlerinde (yetimhanelerde) kalan çocukların Türkiye'ye getirildiğini ve büyük bir bölümünün Antalya'da hayatlarını sürdürdüklerini anımsatan Voronin, şimdi de savaşta annesini, babasını kaybetmiş ya da asker olan, zor şartlarda yaşayan çocukları kısa dönemler için kente getirdiklerini belirtti.

Bombalar altında yaşamanın çocukları çok etkilediğini aktaran Voronin, çocuklara moral vermek amacıyla belli sayıdaki çocukları Antalya'ya getirerek farklı bir ortam sağladıklarını bildirdi.

Kente şu anda 50 Ukraynalı çocuğun getirildiğini ve 30'unun Adrasan'da kampa girdiğini söyleyen Voronin, bu çocukların 2 hafta sonra tekrar ülkelerine döneceklerini ve farklı çocukların buraya getirileceğini kaydetti.

Voronin, Türkiye'de yetkililere ve halkına kendilerine destek oldukları için teşekkür etti.

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Anahtar Kelimeler:
Ukrayna çocuk Adrasan savaş

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