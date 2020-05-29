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Antalya’da Nisan ayı ihracatı 6,4 azalarak 125,2 milyon dolar oldu

ANTALYA HABERLERİ  | 29.05.2020 10:54 | Son Güncelleme

Antalya’da ihracat geçen yılın Nisan ayına göre yüzde 6,4 azalarak 125,2 milyon dolar oldu.

Antalya’da ihracat geçen yılın Nisan ayına göre yüzde 6,4 azalarak 125,2 milyon dolar oldu. İthalat ise geçen yıla oranla yüzde 18,1 artarak, 102,5 milyon dolar olarak gerçekleşti.
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Nisan ayı dış ticaret istatistiklerini açıkladı. İhracat, 2019’un Nisan ayına göre yüzde 41,4 azalarak 8 milyar 990 milyon dolar, ithalat ise yüzde 25,0 azalarak 13 milyar 553 milyon dolar olarak gerçekleşti.
Antalya’da ihracat 2020 yılı Nisan ayında, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 6,4 azalarak 125,2 milyon dolar oldu. İthalat yüzde 18,1 artarak 102,5 milyon dolar olarak gerçekleşti.
Isparta’da ihracat yüzde geçen yıla göre 9,3 artarak 14,1 milyon dolar, ithalat da yüzde 6,2 artarak 4,1 milyon dolar olarak kaydedildi. Burdur’da ise ihracat geçen yıla göre yüzde 22,2 azalarak 13,3 milyon dolar, ithalat ise yüzde 75,8 azalarak 0,5 milyon dolar olarak gerçekleşti.

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Muratpasa
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Muratpasa
Demir Eczanesi
Muratpasa
Doruk Eczanesi
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Yıldız Eczanesi
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