Antalya'da okula başlayan depremzede öğrenci sayısı 13 bin 421'e ulaştı

112 Acil Çağrı Hizmetleri İl Koordinasyon Komisyonu Toplantısı ve Afet Koordinasyon Toplantısı, Antalya Spor Salonu Afet Koordinasyon Merkezi'nde gerçekleştirildi.

Toplantıya başkanlık yapan Antalya Valisi Ersin Yazıcı, asılsız ihbarların, gereksiz çağrıların iş yükünü artırdığını ve ihtiyacı olan kişilere ulaşımı zorlaştırdığını belirtti. Gereksiz çağrıların önüne geçilmesi gerektiğini aktaran Yazıcı, herkese hassas davranmaları konusunda çağrıda bulundu.

Deprem felaketine değinen Yazıcı, Türkiye'nin büyük bir acı yaşadığını kaydetti. Depremin ilk anından itibaren devletle vatandaşın kenetlendiğini ifade eden Yazıcı, yaraların birlikte sarılacağını söyledi.

Kente gelen depremzedelerin de herhangi bir sorunla karşılaşmaması için titiz bir çalışma yürüttüklerini vurgulayan Yazıcı, şunları kaydetti:

"Kente gelen 13 bin 421 depremzede öğrencimiz, 1231 okulda eğitime başladı. Konaklama merkezlerinde ana sınıflarımız açıldı ve öğretmenlerimizi görevlendirdik. 320 rehber öğretmenimiz de öğrencilerimize psikososyal destek veriyor. Birinci önceliğimiz çocuklarımızın okul kıyafetlerinin tamamen hazır olması. Ayakkabı, çanta ve kırtasiye gibi ihtiyaçlarının eksiksiz olmasını istiyorum. Zaten büyük bir travma yaşayan çocuklarımızın başka hiçbir şekilde travmaya uğramasını istemiyoruz."

Toplantıda 112 Acil Çağrı Merkezi Müdürü Mehmet Koçak, sistem, işleyiş, faaliyetler, 2022 verileri ile 2023 yılı hedefleri hakkında bilgi verdi.

