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Antalya’da online gıda paneli düzenlenecek

ANTALYA HABERLERİ  | 24.06.2020 11:03 | Son Güncelleme

Antalya İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ile Akdeniz Üniversitesi Çevre Sorunları Araştırma ve Uygulama Merkez Müdürlüğü (AKÇAM) tarafından 25 Haziran Perşembe günü ZOOM programı üzerinden, ’Sürdürülebilir Tarım ve Gıda’ konulu bir panel düzenleyecek.’Bi Dünya Gıda: Sürdürülebilir Tarım ve Gıda’ başlıklı online panelin moderatörlüğü, AKÇAM Müdürü Prof.

Antalya İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ile Akdeniz Üniversitesi Çevre Sorunları Araştırma ve Uygulama Merkez Müdürlüğü (AKÇAM) tarafından 25 Haziran Perşembe günü ZOOM programı üzerinden, ’Sürdürülebilir Tarım ve Gıda’ konulu bir panel düzenleyecek.
’Bi Dünya Gıda: Sürdürülebilir Tarım ve Gıda’ başlıklı online panelin moderatörlüğü, AKÇAM Müdürü Prof. Dr. Şule Orman tarafından gerçekleştirilecek. Panelistlerden Antalya İl Tarım ve Orman Müdür Vekili Gökhan Karaca, tarım merkezi Antalya’da üretim ve gıda güvenliği konusunu işlerken, BM Gıda ve Tarım Örgütü (FAO) Türkiye Temsilci Yardımcısı Dr. Ayşegül Selışık ’Gıdanı koru sofrana sahip çık projesi’ üzerine konuşacak. Ünlü beslenme uzmanı ve aktivist Dilara Koçak ise sürdürülebilir beslenme ve tarım konusuyla panelde yer alacak. Online Panel “Zoom” isimli telekonferans programı üzerinden yapılacak olup zoom uygulamasını yükleyen katılımcılar, 25 Haziran Perşembe günü saat 13.45’ten itibaren meeting id olarak 813 4794 9248, password olarak 123456 şifresini girmesi ile bulundukları yerden akıllı telefon, tablet yada bilgisayarlarından panele katılabilecekler.

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İkindi
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Akşam
20:27
Yatsı
22:05

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