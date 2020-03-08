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Antalya'da ormanda mahsur kalan baba ve oğlunu jandarma kurtardı

ANTALYA HABERLERİ  | 08.03.2020 14:20 | Son Güncelleme

Antalya'da ormanda mahsur kalan baba ve oğlunu jandarma kurtardı

Antalya'da otomobilleri çamura saplandığı için ormanlık alanda mahsur kalan baba ve oğlu jandarma ekiplerince kurtarıldı.

Serik ilçesi Yumaklar Mahallesi'nden Antalya kent merkezine gitmek için yola çıkan Murat Paksoy ve 7 yaşındaki oğlu Ahmet Miraç'tan bir süre haber alamayan yakınları durumu jandarmaya bildirdi.

Jandarma Arama Kurtarma timleri, gidecekleri yere kestirmeden ulaşmak için orman yoluna girdikleri değerlendirilen baba ve oğlunu bulmak için çalışma başlattı.

Ekipler, otomobilleri çamura saplandığı için mahsur kalan baba ve oğluna ulaştı.

Sağlık ekibince kontrolden geçirilen baba ve oğlunun durumunun iyi olduğu belirlendi.

Çamura saplanan otomobil ise ekipler tarafından çıkarıldı.

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Antalya Jandarma Kurtarma mahsur Otomobil

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