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  4. Antalya'da ormanlık alanda cesedi bulunan Azra Gülendam'ın ablası Ezgi Haytaoğlu:

Antalya'da ormanlık alanda cesedi bulunan Azra Gülendam'ın ablası Ezgi Haytaoğlu:

06.08.2021 21:48 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

"Kardeşimin idealleri, hayalleri, hisleri o tabuta sığdı"

OSMANİYE (AA) - Antalya'da ormanlık alanda cesedi bulunan üniversite öğrencisi Azra Gülendam Haytaoğlu'nun ablası Ezgi Haytaoğlu,"Kardeşimin idealleri, hayalleri, hisleri o tabuta sığdı." dedi.

Abla Ezgi Haytaoğlu, Azra'nın yakınları ve arkadaşları, Kadirli ilçesi Rauf Denktaş Bulvarı'nda basın açıklaması yaptı.

Ellerinde "Sessiz kalmıyoruz", "Azra'ya ses ol", "Yasta değil isyandayız", "Kadına kalkan eller kırılsın" yazılı dövizler taşıyan ve üzerlerinde Azra'nın fotoğrafının bulunduğu tişört giyen grup, saygı duruşunda bulundu.

Burada açıklama yapan abla Ezgi Haytaoğlu, Azra'nın ablası olmaktan gurur duyduğunu söyledi.

Azra'yla hem kardeş hem de en yakın arkadaş olduklarını ifade eden Haytaoğlu, kız kardeşinin canice katledildiğini vurguladı.

Haytaoğlu, kardeşinin kararlarını her zaman desteklediğini aktararak şöyle konuştu:

"Ona harçlık verilen parayla kitap alırdı. Kafede oturmaz, tiyatroya giderdi. Dönüp kocaman gözleriyle 'Abla, ben çok başarılı olacağım' derdi. Biliyorum olacaktı. Küçük bir bedende kocaman bir kadın kadar olgun, çocukluğunu yitirmeyecek kadar canlıydı. Hayat hiç onun yanından öylece akıp gitmezdi mutlaka koşar o hayatı yakalardı. Sokaktaki kediye, öldürülen kadına, ağlayan küçük bir çocuğa hep dokunurdu kalbiyle."

Yaşananların kötü bir şaka gibi geldiğini dile getiren Haytaoğlu, "Benim kardeşimdi, bunlar olmasa da benim kardeşimdi. Banka oturmaya diye gidip tabutuyla döndü kardeşim, küçük bedeni paramparça, bir çocuk tabutuyla. Kardeşimin idealleri, hayalleri, hisleri o tabuta sığdı. Belki onun küçük bedeni başka bedenlere siper olur diye teselli oluyorum." ifadelerini kullandı.

Azra'nın okul arkadaşlarından Ömer Güven de Azra'nın haksızlığa gelemeyen bir yapıda olduğunu kaydetti.

Arkadaşının bu yüzden gazeteci olmak istediğini dile getiren Güven, Azra'nın mağdur edilmiş, hakkını savunamamış bütün kadınların sesi olma ve onların sesini duyurma hayalinin olduğunu vurguladı.

Güven, "Sadece bir aile evladını, öğretmen öğrencisini, arkadaş arkadaşı değil. İnsanlık, insanlığını kaybetti. Tüm kadınlar için hayatını adamak isteyen Azra, vahşice katledilen kadınlardan biri oldu." diye konuştu.

Antalya'da 28 Temmuz'dan beri kızlarından haber alamayan Haytaoğlu ailesinin, durumu İlçe Emniyet Müdürlüğüne bildirmesinin ardından arama çalışması başlatılmış, genç kızın cesedi, Varsak ormanlık alanında gömülmüş halde bulunmuştu. Şüpheli M.M.A. çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklanmıştı. Haytaoğlu'nun cenazesi, 4 Ağustos'ta Kadirli ilçesindeki törenin ardından toprağa verilmişti.

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