Antalya'da ormanlık alanda mangal ateşi yakan 2 kişiye para cezası verildi

Kuzdere Mahallesi Kesme Boğazı mevkisinde dumanların yükseldiği gören vatandaşların ihbarıyla bölgeye Kemer Orman İşletme Şefliği ilk müdahale aracı, İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri ve Beydağları Sahil Milli Parklar ekipleri sevk edildi.

Bölgede yapılan incelemede D.Y. ve A.S'nin mangal yapmak için ateş yaktığı tespit edildi.

Ateşi söndüren ekipler, 2 kişi hakkında Kabahatler Kanunu'na muhalefet suçundan toplam 4 bin 104 lira para cezası kesti.

D.Y. ve A.S'nin kendilerini "Ateş biz geldiğimizde yanıyordu" diye savundukları öğrenildi.