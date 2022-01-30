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  4. Antalya'da otomobil ile kamyonetin çarpıştığı kazada 3 kişi yaralandı

Antalya'da otomobil ile kamyonetin çarpıştığı kazada 3 kişi yaralandı

30.01.2022 10:12 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Polis ekipleri, kamyonetiyle kaza yerinden kaçan sürücünün yakalanması için çalışma başlattı

Antalya'nın Serik ilçesinde kamyonet ele otomobilin çarpışması sonucu aynı aileden 3 kişi yaralandı.

Ahmet Arı'nın (54) kullandığı 07 EH 620 plakalı otomobil, Belek Caddesi'nde henüz plakası ve sürücüsü öğrenilemeyen kamyonetle çarpıştı.

Kazada sürücü Arı ile eşi Hanzade Arı (49) ve kızları Habibe Arı (22) ağır yaralandı.

Çevredekilerin haber vermesi üzerine kaza yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Araçta sıkışan Hanzade Arı'yı itfaiye ekipleri çıkardı.

Yaralılar sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı.

Polis ekipleri, kamyonetiyle kaza yerinden kaçan sürücünün yakalanması için çalışma başlattı.

Serik'teki oto sanayi sitesinde traktör tamircisi olan Ahmet Arı ve ailesinin, bir yakınlarının nişanından döndükleri sırada kazanın meydana geldiği öğrenildi.

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Anahtar Kelimeler:
trafik kazası antalya Serik

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