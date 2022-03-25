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Antalya'da otomobil ile motosikletin karıştığı kazada bir kişi öldü

25.03.2022 13:58 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Antalya'da otomobil ile motosikletin karıştığı kazada bir kişi öldü

Antalya'nın Alanya ilçesinde otomobil ile motosikletin çarpışması sonucu bir kişi hayatını kaybetti.

Tunahan Y. yöntemindeki 07 AYD 926 plakalı otomobil, Cikcilli Mahallesi çevre yolunda Ali Başcı'nın kullandığı 07 NG 410 plakalı motosiklet ile çarptı.

Kazanın ardından bölgeye polis ve ambulans ekibi sevk edildi. Olay yerindeki müdahalelerinin ardından yaralı motosiklet sürücüsü, 112 Acil Servis ekiplerince, Alanya Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Motosiklet sürücüsü Ali Başçı, burada yapılan müdahaleye rağmen hayatını kaybederken, otomobil sürücüsü gözaltına alındı.

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