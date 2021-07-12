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Antalya'da otomobilde çıkan yangın güvenlik kamerasına yansıdı

12.07.2021 16:41 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Antalya'da otomobilde çıkan yangın güvenlik kamerasına yansıdı

Antalya'da otomobilin yanma anı güvenlik kamerasınca görüntülendi.

Muratpaşa ilçesi 100. Yıl Caddesi'nde bir otomobil henüz bilinmeyen nedenle alev almaya başladı.

Sürücü araçtan çıkmayı başarırken, yangını gören çevredeki vatandaşlar itfaiye ekiplerine haber verdi.

Vatandaşlar, ekipler gelene kadar evlerinin balkonundan hortumlarla alevlere müdahale etti.

Yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülürken, araç kullanılamaz hale geldi.

Aracın yanma anı ise bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Yangını gören Mehtap Yayla, gazetecilere, bir yandan itfaiyeye haber verdiğini, diğer yandan hortumla alevlere müdahale etmeye çalıştığını belirterek, "Araçta biri vardı ama ne zaman çıktığını görmedim. Otomobilde sürekli patlamalar oluyordu, Allah'tan kimseye bir şey olmadı." dedi.

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