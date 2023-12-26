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Antalya'da otomobille çarptığı yayanın ölümüne neden olan sürücüye 9 yıl hapis istemi

26.12.2023 12:02 | Son Güncelleme:
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Antalya'da otomobiliyle çarptığı yayanın ölümüne neden olduğu iddia edilen sürücünün yargılandığı davada esas hakkındaki mütalaasını açıklayan savcı, sanığın 9 yıla kadar hapsini talep etti.

Antalya 36. Asliye Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, sanık Burak S. (31) tutuklu bulunduğu cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı. Kazada hayatını kaybeden Tarık Deniz'in annesi Cennet Deniz, babası Cuma Deniz ve taraf avukatları da duruşma salonunda hazır bulundu.

Söz verile sanık Burak S. aileye baş sağlığı dileyerek tahliye talebinde bulundu.

Tarık Deniz'in annesi Cennet ve babası Cuma Deniz, şikayetlerinin devam ettiğini ifade ederek, sanığın en üst sınırdan cezalandırılmasını istedi.

Cumhuriyet savcısı esas hakkındaki mütalaasında Burak S'nin alkollü araç kullandığını belirterek, sanığın "bilinçli taksirle ölüme sebebiyet verme" suçundan 9 yıla kadar hapisle cezalandırılmasını talep etti.

Hakim, sanığın tutukluluk halinin devamına karar vererek duruşmayı erteledi.

"SANIĞIN CİNAYET İŞLEDİĞİNİ DÜŞÜNÜYORUZ"

Baba Cuma Deniz, duruşmanın ardından gazetecilere, sanığın olay günü alkollü şekilde araç kullandığının tespit edildiğini söyledi.

Sanığın ağır ceza mahkemesinde yargılanmasını istediklerini vurgulayan Deniz, "Sanığın cinayet işlediğini düşünüyoruz. Alkollü, aşırı hızlı şekilde çarpıp olay yerini terk ettiğine dair bütün delilleri sunduk. Sanığın az bir ceza almasını istemiyoruz. Ağır cezada yargılanıp cinayetten ceza alması için elimizden geleni yapacağız." dedi.

Anne Cennet Deniz ise oğlunun kanının yerde kalmaması gerektiğini ifade ederek, "Adalet yerini bulur. Adalete güveniyorum. En ağır cezayı almasını istiyorum." diye konuştu.

OLAY

Muratpaşa ilçesi Lara Caddesi'nde, 10 Haziran saat 03.00 sıralarında otomobilinin dörtlülerini yakarak dışarı çıkan kuaför Tarık Deniz, yolun karşısına geçerken Burak S'nin kullandığı otomobilin çarpması sonucu kaza yerinde hayatını kaybetmişti.

Kaza yerinden kaçan Burak S. 3 gün sonra teslim olmuş ve adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı. Yapılan itiraz üzerine tutuklanan Burak S. hakkında "bilinçli taksirle ölüme sebebiyet verme" suçundan dava açılmıştı.

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trafik kazası antalya Kuaför

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