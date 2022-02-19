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Antalya'da polisten korkan çocuğa üniforma hediye edildi

19.02.2022 09:55 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Antalya'da polisten korkan çocuğa üniforma hediye edildi

Antalya'nın Serik ilçesinde polisten korkan 5 yaşındaki çocuğa polis üniforması hediye edildi.

Anne Cemile Çalışkan Küçük, Serik İlçe Emniyet Müdürlüğüne giderek 5 yaşındaki kızı Nazlı Can'ın polislerden çok korktuğunu, kendisinin de bu duruma üzüldüğünü ifade etti.

Bunun üzerine Toplum Destekli Polislik ekipleri Nazlı Can'ı, evinde ziyaret edip polis üniforması hediye etti.

Ekipler, daha sonra küçük çocuğu polis arabasıyla mahallede gezdirdi.

Anne Cemile Çalışkan Küçük, polis ekiplerine yaptıkları anlamlı ziyaret için teşekkür etti.

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