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Antalya'da sağanak trafikte aksamalara neden oldu

ANTALYA HABERLERİ  | 05.01.2021 14:09 | Son Güncelleme

Antalya'da sağanak trafikte aksamalara neden oldu

Antalya'da sağanak, zaman zaman trafikte aksamalara yol açtı.

Sabah başlayan yağış nedeniyle, bazı mahalle ve ana güzergahlarda zaman zaman yoğunluk yaşanıyor.

Sağanak nedeniyle aksayan trafiğe polis ekipleri müdahale ediyor. Su birikintilerinin oluştuğu bölgelerde de itfaiye ekipleri çalışma yapıyor.

Yağışa hazırlıksız yakalananlar, otobüs durakları, iş merkezleri ile tente altlarında yağmurdan korunmaya çalıştı.

Meteoroloji 4. Bölge Müdürlüğünden alınan bilgiye göre, son 24 saatte metrekareye kent merkezinde 23, Havalimanı istasyonunda 29, Kemer ilçesinde 138 kilogram yağış düştü.

Yetkililer, meydana gelebilecek çatı uçması, ağaç devrilmesi, ulaşımda aksama, soba ve baca gazı zehirlenmesi gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması uyarısında bulundu.

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İkindi
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Akşam
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