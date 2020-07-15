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Antalya'da sıcaktan bunalanlar Manavgat Şelalesi'nde serinliyor

ANTALYA HABERLERİ  | 15.07.2020 16:04 | Son Güncelleme

Antalya'da sıcaktan bunalanlar Manavgat Şelalesi'nde serinliyor

Antalya'da doğal güzelliği ve akarsuyuyla görsel şölen sunan Manavgat Şelalesi, sıcaktan bunalıp serinlemek isteyenlerin uğrak yerleri arasında bulunuyor.

Yeni tip koronovirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında ziyarete kapatılan şelale, normalleşme süreciyle yerli ve yabancı turistleri ağırlamaya başladı.

Doğayla baş başa kalmak ve sıcak havada serinlemek isteyen çok sayıda turist, şelaleyi ziyaret ediyor. Şelaleye gelen ziyaretçiler, fotoğraf çekip, anın keyfini çıkarıyor.

Gelin ve damatlar da mutlu anlarını ölümsüzleştirmek için şelalede fotoğraf çektiriyor.

Manavgat Şelalesi İşletme Tesisleri Müdürü Cengiz Bilgir, AA muhabirine, normalleşme sürecinden sonra tesislerinin hizmete açıldığını, gerekli tüm tedbirleri aldıklarını söyledi.

Sıcak yaz günlerinde başta Antalyalılar olmak üzere çok sayıda yerli ve yabancı turistin bölgeyi ziyaret ettiğini belirten Bilgir, şöyle konuştu:

"Ziyaretçiler hem serinliyor hem de doğanın tadını çıkarıyor. Yaz sezonunda günde ortalama 4-5 bin turist ağırladığımız şelalenin bir an önce eski günlerine dönmesini bekliyoruz. Diğer misafirlerimizi dört gözle bekliyoruz. Onları da ağırlamaktan keyif alacağız."

Bilgir, şelaleyi geçen yıl 2 milyon kişinin ziyaret ettiğini bildirdi.

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