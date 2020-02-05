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Antalya'da şiddetli rüzgar etkili oluyor

ANTALYA HABERLERİ  | 05.02.2020 21:45 | Son Güncelleme

Antalya'da şiddetli rüzgar etkili oluyor

Antalya'da şiddetli rüzgar nedeniyle Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesinin yaklaşık 20 metre uzunluğundaki dış cephe kaplaması uçtu.

Saatteki hızı 50 kilometreyi aşan rüzgar nedeniyle kentin çeşitli yerlerinde ağaçlar ve elektrik direkleri devrildi. Sokakların trafiğe kapanmasına neden olan ağaçlar, itfaiye ekiplerince kesildi.

Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesinin yaklaşık 20 metre uzunluğundaki dış cephe kaplaması rüzgar nedeniyle hastanenin bahçesine uçtu. İhbar üzerine hastaneye gelen itfaiye ekipleri, kaplamayı kaldırmak için çalışma yaptı. Polis ekipleri, bölgede güvenlik önlemi aldı.

Olumsuz hava koşulları nedeniyle Yat Limanı ve Konyaaltı Sahili'nde yüksek dalgalar oluştu.

Muratpaşa ilçesindeki Falez Park'ta bir vatandaş, yüksek dalgalar arasında yüzen ve dünyada nesli tükenme tehlikesi altında bulunan Akdeniz Foku'nu görüntülendi. Fokun, dalgalar nedeniyle zaman zaman kayalıklara oldukça yaklaştığı görüldü.

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Akdeniz Foku Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi İtfaiye Sağanak Şiddetli Rüzgar

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