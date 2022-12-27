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Antalya'da su kanalına düşen otomobilin sürücüsü öldü

27.12.2022 07:29 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Antalya'nın Muratpaşa ilçesinde su kanalına düşen otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti.

Antalya'da su kanalına düşen otomobilin sürücüsü öldü

Yenigöl Mahallesi Kanal Sokak'taki su kanalına bir otomobilin düştüğünü görenler 112 Acil Çağrı Merkezine ihbarda bulundu. Olay yerine 112 Acil Sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Tamamı suya batan otomobilde birinin olup olmadığını tespit edilmesi için itfaiyenin dalgıcı suya girdi. Sürücünün araçta bulunduğunu belirten dalgıç, çekici yardımıyla su yüzeyine çıkarılan otomobilden sürücüyü çıkardı.

Sağlık ekibi yaptığı kontrolde sürücünün hayatını kaybettiğini belirledi.

Cesedin üzerinden Ahmet Karak'a ait kimlik çıktı.

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