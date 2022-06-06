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  4. Antalya'da tarihi Saat Kulesi'ndeki orijinal saatin yerine başkasının konulduğu iddiasına doğrulama:

Antalya'da tarihi Saat Kulesi'ndeki orijinal saatin yerine başkasının konulduğu iddiasına doğrulama:

06.06.2022 13:51 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Antalya Valiliği Kültür Varlıkları Birim Müdürü Cemil Karabayram: - "Çalınmış, kaybolmuş ya da bilinçsizce yok edilmiş olma ihtimalleri var"

Antalya Valiliği Kültür Varlıkları Birim Müdürü Cemil Karabayram, tarihi Saat KulesiInde yaptıkları restorasyon sırasında orijinal saatin yerinde olmadığını, yerine başka bir saatin takıldığını tespit ettiklerini belirtti.

Karabayram, AA muhabirine, tarihi Kaleiçi'nin girişi olarak kabul edilen Kalekapısı bölgesinde yer alan saat kulesinin Roma, Selçuklu, Osmanlı ve Cumhuriyet döneminin izlerini taşıdığını söyledi.

Milattan sonra 9. yüzyılda Bizans döneminde inşa edilen beşgen burcun, 2. Abdülhamid'in kentlerdeki saat kulelerini önemsemesi üzerine, 20. yüzyılın başlarında kare şeklinde yeni tarihi taşlar eklenerek saat kulesine çevrildiğini anlatan Karabayram, kulenin çeşitli tarihlerde restorasyon gördüğünü kaydetti.

Kulenin çevresel faktörler nedeniyle bazı malzemelerinin zarar gördüğünü ve bu nedenle Antalya Valiliğince restorasyon çalışmalarının başladığını aktaran Karabayram, şunları söyledi:

"Yaptığımız restorasyonda orijinal saatin yerinde olmadığını yerine başka bir saatin takıldığını tespit ettik. Tahminimizce 1988 yılında orijinal mekanizmaları alandan götürülerek metal bir aksama mahkum edildiğini, tarihsel hiçbir malzemenin elde olmadığını, yok olduğunu görüyoruz. Çalınmış, kaybolmuş ya da bilinçsizce yok edilmiş olma ihtimalleri var. Ne arşivlerde ne de ilgili kurumlarda saatin durumuyla ilgili bir veri yok."

Karabayram, kuleyle ilgili çalışmalara devam ederken saatin orijinal haline dönmesi için de çaba göstermeye başladıklarını dile getirdi.

Orijinal saatin yerine konulan saatin metal bir aksamla taşlara tutturulduğunu ifade eden Karabayram, "Bu da bulunduğu bölgenin çevresinde çatlamalara neden olmuş. Özel harçlarla sağlamlaştırma işlemleri yapılıyor Saatin bütün orijinalliğiyle geleceğe taşınması için çalışmalar başladı. Saat o dönemki sesine, nostaljik görüntüsüne kavuşacak." diye konuştu.

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