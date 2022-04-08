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Antalya'da tefecilik ve yağma operasyonunda 5 zanlı yakalandı

08.04.2022 13:26 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Antalya'da tefecilik ve yağma operasyonunda 5 zanlı yakalandı

Antalya'da tefecilik ve yağma yaptıkları iddiasıyla 5 şüpheli gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı İstihbarat Şube Müdürlüğü ve Kemer İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, İstanbul ve Kumluca ilçesinde tefecilik ve yağma suçlarına karıştıkları iddia edilen şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışma başlattı.

Teknik ve fiziki takibin ardından belirlenen adreslere düzenlenen operasyonda 5 zanlı yakalandı.

Adreslerdeki aramada, mağdurlara ait 19 tapu, 14 senet, 7 ajanda, bir banka hesap hareketi dökümü ve 279 çek fotokopisi ele geçirildi.

Gözaltına alınan zanlıların jandarmadaki işlemleri sürüyor.

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