Antalya'da temizlik ve dezenfeksiyon işlemleri aralıksız sürüyor

Antalya'da, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında sokağa çıkma yasağının ardından cadde ve sokaklarda temizlik işleri yoğunlaştırıldı.

Muratpaşa Belediyesi ekipleri, salgınla mücadele kapsamında, ilçede 60 bin litre dezenfektan ve 935 litre çamaşır suyu kullanarak, kamu binaları, cadde, sokak ve çöp konteynerlerinde temizlik yaptı.

Dezenfeksiyon çalışmalarını aralıksız sürdüren ekipler, adliye ve hastaneler başta olmak üzere aralarında polis merkezleri ve aile sağlık merkezlerinin de bulunduğu 720 kamu alanı, 198 cami ve ibadethaneyi virüse karşı dezenfekte etti.

Bin 200 aracın da ilaçlamasını yapan ekipler, noter ve taksi durağı gibi sosyal mesafe kurallarının uygulanması için dikkat isteyen ve kamusal nitelikle görev üstlenen 240 iş yerini ilaçlayarak, temizledi.

Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal, Temizlik İşleri Müdürlüğü bünyesinde 10 arazöz ve 75 kişiden oluşan ekibin, ilçede 55 mahallenin tüm sokaklarının, bir aylık süreçte 4'er kez arazözlerle yıkandığını belirtti.