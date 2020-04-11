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Antalya'da temizlik ve dezenfeksiyon işlemleri aralıksız sürüyor

ANTALYA HABERLERİ  | 11.04.2020 12:32 | Son Güncelleme

Muratpaşa'da 60 bin litre dezenfektan kullanıldı, Kumluca'da yasağın ardından cadde ve sokaklarda yıkama çalışması başlatıldı

Antalya'da, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında sokağa çıkma yasağının ardından cadde ve sokaklarda temizlik işleri yoğunlaştırıldı.

Muratpaşa Belediyesi ekipleri, salgınla mücadele kapsamında, ilçede 60 bin litre dezenfektan ve 935 litre çamaşır suyu kullanarak, kamu binaları, cadde, sokak ve çöp konteynerlerinde temizlik yaptı.

Dezenfeksiyon çalışmalarını aralıksız sürdüren ekipler, adliye ve hastaneler başta olmak üzere aralarında polis merkezleri ve aile sağlık merkezlerinin de bulunduğu 720 kamu alanı, 198 cami ve ibadethaneyi virüse karşı dezenfekte etti.

Bin 200 aracın da ilaçlamasını yapan ekipler, noter ve taksi durağı gibi sosyal mesafe kurallarının uygulanması için dikkat isteyen ve kamusal nitelikle görev üstlenen 240 iş yerini ilaçlayarak, temizledi.

Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal, Temizlik İşleri Müdürlüğü bünyesinde 10 arazöz ve 75 kişiden oluşan ekibin, ilçede 55 mahallenin tüm sokaklarının, bir aylık süreçte 4'er kez arazözlerle yıkandığını belirtti.

Park alanları ve ilçedeki tüm konteynerlerin de ikişer kez dezenfekte edildiğini aktaran Uysal, muhtarlıklarla da koordineli çalışmayı hayata geçirdiklerini ifade etti.

Sokağa çıkma yasağının ardından sessizlik hakim olan Kumluca ilçesinde de cadde ve sokaklar belediye ekiplerince yıkanmaya başlandı.

İlçe Belediye Başkanı Mustafa Köleoğlu, yasağın ardından aldıkları kararla ilçe genelindeki tüm cadde ve sokakların yıkanacağını söyledi.

Köleoğlu, ayrıca sokağa çıkma yasağı nedeniyle evlerinde kalan ve acil ihtiyaçları olan vatandaşların talebinin Vefa Sosyal Destek ekiplerince karşılandığını bildirdi.

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Anahtar Kelimeler:
Antalya Kumluca Muratpaşa Ümit Uysal

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