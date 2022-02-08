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Antalya'da trafik kazasında 1 kişi öldü

08.02.2022 22:01 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Antalya'da trafik kazasında 1 kişi öldü

Antalya'da kamyonun kayalığa çarpması sonucu 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

M.Y. (41) yönetimindeki 16 AN 950 plakalı kamyon, Döşemealtı ilçesi Çubuk Beli mevkisinde, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarındaki kayalıklara çarptı.

İhbar üzerine kaza yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kazada kamyonda yolcu olarak bulunan H.Ü. (47), hayatını kaybetti, sürücü M.Y. yaralandı.

Yaralı sürücü M.Y, özel bir hastaneye kaldırıldı.

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