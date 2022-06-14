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Antalya'da tur midibüsü devrildi, 1 kişi öldü, 19 kişi yaralandı

14.06.2022 20:30 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Antalya'da tur midibüsü devrildi, 1 kişi öldü, 19 kişi yaralandı

Antalya'nın Korkuteli ilçesinde tur midibüsünün devrilmesi sonucu 1 turist öldü, 19 turist yaralandı.

Salih Topçu (44) yönetimindeki 39 ABG 802 plakalı tur midibüsü, Kızılcadağ mevkisinde bariyerlere çarptı, ardından yan yattı.

İhbar üzerine kaza yerine jandarma ve çok sayıda sağlık ekibi sevk edildi.

Kazada, turistlerden biri hayatını kaybetti, 19'u da yaralandı.

Çoğunluğu Kazakistan uyruklu yaralılar, sağlık ekiplerince Korkuteli ve Antalya'daki hastanelere kaldırıldı.

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