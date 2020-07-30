Antalya’da “Türkiye Güven Huzur Uygulaması

Kurban Bayramı öncesinde vatandaşların güvenli bir şekilde seyahat edebilmeleri alışverişlerini yapabilmeleri için Emniyet Genel Müdürlüğü, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı koordinesinde yurt genelinde eş zamanlı “Türkiye Güven Huzur Uygulaması (2020/9))” gerçekleştirildi.

Antalya’daki uygulamaya Asayiş, Terörle Mücadele, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele, Narkotik Suçlarla Mücadele, Özel Harekat, Trafik, Bölge Trafik, İnsansız Hava Araçları, Çevik Kuvvet ve Deniz Limanı Şubeleri ve Büroları başta olmak üzere diğer birimlerden de personel takviyesi ile toplam 978 personel, 221 ekip ve 2 dedektör polis köpeği katıldı

Şahıs ve araçlar üzerinde arama, kimlik kontrolü ve plaka sorgulaması yapılan uygulamaların sonucunda; 5 bin 788 kişi sorgulanırken arandığı tespit edilen 6 kişi yakalandı,(1 kayıp şahıs bulundu, bin 554 araç kontrol edildi. 145 araç sürücüsüne 105 bin 973 TL. para cezası uygulanırken 6 araç trafikten men edildi, 171 işyeri kontrol edildi.

