YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Antalya
  4. Antalya'da uyuşturucu operasyonlarında 5 şüpheli gözaltına alındı

Antalya'da uyuşturucu operasyonlarında 5 şüpheli gözaltına alındı

09.12.2021 12:31 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Antalya'da uyuşturucu operasyonlarında 5 şüpheli gözaltına alındı

Antalya'da düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında 5 zanlı yakalandı.

Manavgat İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, uyuşturucu ticareti yapanlara yönelik çalışma başlattı.

Aşağı Pazarcı Mahallesi'nde E.Ö'nün uyuşturucu sattığı bilgisi üzerine operasyon düzenlendi.

Adreste yapılan aramada uyuşturucu ele geçirildi, şüpheli gözaltına alındı.

Çayyazı Mahallesi'nde park halindeki araçta da uyuşturucu bulundu, A.D, H.G, M.A. ve G.D. yakalandı.

Zanlıların jandarmadaki işlemleri sürüyor.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Limit tost makinesinde takıldı! Hırsızlar market market dolaşıp ev alışverişi yaptıLimit tost makinesinde takıldı! Hırsızlar market market dolaşıp ev alışverişi yaptı
PARTNERSerenay yakayı ele verdiSerenay yakayı ele verdi
Alanyaspor Kulübü Başkanı Çavuşoğlu, takımın performansını değerlendirdi:Alanyaspor Kulübü Başkanı Çavuşoğlu, takımın performansını değerlendirdi:
Anahtar Kelimeler:
antalya

Antalya Namaz Vakitleri 10 Aralık Cuma

İmsak
06:26
Sabah
07:52
Öğle
12:55
İkindi
15:27
Akşam
17:48
Yatsı
19:08

Antalya Nöbetçi Eczaneler10 Aralık Cuma

Atlas Eczanesi
Muratpasa
Fidan Eczanesi
Muratpasa
Fulya Eczanesi
Muratpasa
Güneş Eczanesi
Muratpasa
Kök Eczanesi
Muratpasa
Nilsu Eczanesi
Muratpasa
Asil Eczanesi
Kepez
Tümünü Göster
Antalya ECZANELER
Antalya ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Arkadaşı için yapmıştı şimdi günde 2 bin adet üretiyor!

Arkadaşı için yapmıştı şimdi günde 2 bin adet üretiyor!

Samsunspor'un kaptanı Yasin Öztekin: "Samsunspor'un hedefi her zaman şampiyonluktur"

Samsunspor'un kaptanı Yasin Öztekin: "Samsunspor'un hedefi her zaman şampiyonluktur"

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Kayserispor Teknik Direktörü Hikmet Karaman'dan Beşiktaş maçı yorumu:

Kayserispor Teknik Direktörü Hikmet Karaman'dan Beşiktaş maçı yorumu:

Sivasspor'da Galatasaray mesaisi başladı

Sivasspor'da Galatasaray mesaisi başladı

GÜNCELLEME - Antalya'da üniversite öğrencisi kaldığı yurdun aşçısı tarafından öldürüldü

GÜNCELLEME - Antalya'da üniversite öğrencisi kaldığı yurdun aşçısı tarafından öldürüldü

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.