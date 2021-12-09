Antalya'da uyuşturucu operasyonlarında 5 şüpheli gözaltına alındı

Antalya'da düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında 5 zanlı yakalandı.

Manavgat İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, uyuşturucu ticareti yapanlara yönelik çalışma başlattı.

Aşağı Pazarcı Mahallesi'nde E.Ö'nün uyuşturucu sattığı bilgisi üzerine operasyon düzenlendi.

Adreste yapılan aramada uyuşturucu ele geçirildi, şüpheli gözaltına alındı.

Çayyazı Mahallesi'nde park halindeki araçta da uyuşturucu bulundu, A.D, H.G, M.A. ve G.D. yakalandı.

Zanlıların jandarmadaki işlemleri sürüyor.



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