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Antalya'da uyuşturucu ticareti yaptıkları iddiasıyla 2 şüpheli tutuklandı

25.10.2021 15:51 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Antalya'da uyuşturucu ticareti yaptıkları iddiasıyla 2 şüpheli tutuklandı

Antalya'nın Manavgat ilçesinde uyuşturucu ticareti yaptıkları gerekçesiyle gözaltına alınan 2 zanlı tutuklandı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Grup Amirliği ekipleri, kentte uyuşturucu ticaretini önlemek amacıyla yaptıkları kontroller sırasında, durumundan şüphelendikleri araca "dur" ihtarında bulundu.

İhtara uymayarak kaçan araçtaki şüpheliler Y.Z. ve O.Ö, kısa süreli takip sonrası yakalandı.

Araçtaki aramada, paketlenmiş sentetik uyuşturucu ve hassas terazi ele geçirildi.

Polis merkezindeki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar, çıkarıldıkları sulh ceza hakimliğince "uyuşturucu madde ticareti yapma veya sağlama" suçundan tutuklandı.

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