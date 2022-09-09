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Antalya'da yaban keçisi avlayan 3 kişiye 530 bin 794 lira ceza

09.09.2022 16:52 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Antalya'da yaban keçisi avlayan 3 kişiye 530 bin 794 lira ceza

Antalya'da yaban keçisi avladıkları tespit edilen 3 kişiye toplam 530 bin 794 lira ceza uygulandı.

Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) 6. Bölge Müdürlüğü ekipleri, Güllük Dağı (Termessos) Milli Parkı'nda kontrol faaliyeti sırasında A.D, İ.Ş. ve İ.G'nin yaban keçisi avladığını tespit etti.

Avladıkları iki yaban keçisiyle suçüstü yakalanan kaçak avcılar, DKMP personelini silah doğrultarak tehdit etti. Yaşanan arbede sırasında şüpheliler, koruma kontrol görevlisini taşla yaraladı.

Durumun bildirilmesi üzerine bölgeye gelen güvenlik güçleri A.D, İ.Ş. ve İ.G'yi gözaltına aldı.

Şüphelilere 30 bin 794 lira idari ve 500 bin lira tazminat olmak üzere toplam 530 bin 794 lira ceza uygulandı.

Haklarında adli işlem de başlatılan şüphelilerden ikisinin, daha önce benzer suçları defalarca işlediğinin tespit edildiği bildirildi.

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antalya Ceza Tazminat yaban keçisi

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