Antalya'da yapılan Kovid-19 aşısı 2 milyonu aştı

Antalya Valisi Ersin Yazıcı, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele kapsamında kentte yapılan aşı sayısının 2 milyonu geçtiğini bildirdi.
Yazıcı, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, salgından korunmak ve toplumsal bağışıklığı kazanmak için sırası gelen vatandaşlara aşı olmaları yönünde çağrıda bulundu.
Yazıcı, "Antalya'mızda toplam yapılan aşı sayısı 2 milyonu, en az bir doz aşısını olmuş 18 yaş üstü nüfusun oranı yüzde 65'i geçti." ifadesini kullandı.
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