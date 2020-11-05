Antalya'da yargılanan baba ve oğluna, kadın avukata darp ve hakaretten hapis cezası

Sanıkların hakaret ederek Okuyan'ın üzerine yürümeye devam ettiğini belirten Gürkıvrak, "Sanık Süleyman B, meslektaşımın üzerine yürürken elini kaldırmıştı, ben araya girdim. Bana da tepki gösterdiler. Bu sırada koridorda bulunan başka kişiler olaya müdahale etmeye başladı." dedi.

Olayın tanıklarından avukat Osman Gürkıvrak, olay günü duruşması olduğu için koridorda beklediğini, bu sırada yaşlı bir adamın meslektaşının arkasından hakaret ettiğini duyduğunu söyledi.

Süleyman B. ise iftiraya uğradığını ve kimseye bir şey yapmadığını öne sürdü.

Darbedilen avukat Okuyan, duruşma sonrası gazetecilere, sanıkların yaşanan olaydan dolayı pişmanlık duymamaları nedeniyle cezalarında iyi hal, pişmanlık, lehe olan hükümlerin uygulanmadığını dile getirdi.

Sanıklara verilen cezadan memnun olduğunu anlatan Okuyan, "Daha önce şiddete uğrayabileceğimi hiç düşünmüyordum. 'Ben yaşamam, benim başıma gelmez.' diye bir şey yokmuş. Üstelik adliyedeyken henüz üzerimde cüppe varken saldırıya uğradım. Üzücü bir olay, umarım hiçbir meslektaşım ve kadın böyle bir şey yaşamaz." ifadesini kullandı.

Okuyan'ın avukatı Ersun Yıldız ise verilen cezadan memnun olduklarını, adaletin yerini bulduğunu kaydetti.

Antalya Barosuna kayıtlı 27 yaşındaki avukat Bengisu Başak Okuyan, 17 Mart'ta eşi tarafından şiddet gördüğü gerekçesiyle boşanma davası açan kadının avukatı olarak katıldığı duruşma sonrası müvekkilinin kayınpederi tarafından darbedilmiş, yaşanan olay ise adliyenin güvenlik kamerasınca kaydedilmişti.

