Antalya'da yaş sebze meyve ihracatı yüzde 27 arttı

Antalya Valisi Münir Karaloğlu, kentte ocak-nisan döneminde yaş sebze meyve ihracatının miktar bakımından yüzde 27, değer bakımından da yüzde 24 arttığını bildirdi. Antalya Valiliğinden yapılan açıklamaya göre Karaloğlu, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy koordinesinde video konferans sistemiyle gerçekleştirilen Antalya koronavirüs süreci değerlendirme toplantısında kentteki çalışmalar hakkında bilgi verdi. Salgın problemi başladığında en yüksek riskli gösterilen iki ilden birisinin Antalya olduğunu belirten Karaloğlu, etkin mücadele ile gelinen noktada ise giriş çıkışın serbest olduğu 7 kentten birinin Antalya olduğunu kaydetti. Koronavirüsün insan sağlığı kadar kentlerdeki ekonomik hayatı da olumsuz etkilediğine işaret eden Karaloğlu, Antalya'da taşıyıcı sektörün turizm olduğunu ancak süreçte büyük oranda bu alanda kepenklerin kapatıldığını bildirdi. - "Yaş sebze meyve ihracatı artıyor" Kentteki ikinci önemli sektörün tarım olduğunu aktaran Karaloğlu, virüsten en az etkilenen sektörün de tarım olduğunu vurguladı. Antalya'da tarım alanında hiçbir kısıtlamaya gidilmediğini belirten Karaloğlu, şu değerlendirmede bulundu:

"Çiftçimizin ekimi, biçimi, hasatı ve pazarlamasıyla ilgili hiçbir kısıtlama getirilmeden Antalya hem Türkiye'yi hem dünyayı beslemeye devam etti. Bu sene Antalya'da ocak-nisan döneminde yapılan yaş sebze meyve ihracatı miktar bakımından yüzde 27, değer bakımından da yüzde 24 arttı. Koronavirüse rağmen Antalya'nın yaş sebze meyve ihracatı artıyor, artmaya da devam edecek. Bu süreç ilk başladığında yaş sebze meyve fiyatlarında, özellikle domates fiyatlarında bazı sorunlar oluştu ve vatandaşlarımızdan şikayetler geldi ama son dönemde fiyatlar da makul seviyelere geldi." - 149 bin kişiye kısa çalışma ödeneği Karaloğlu, bu süreçte Antalya'da işini kaybeden vatandaşların da olduğunu belirtti. Kentte 20 bin iş yerinin kısa çalışma ödeneğine başvurduğunu anlatan Karaloğlu, yüzde 90'ının inceleme aşamasının tamamlandığını bildirdi. "Antalya'da 148 bin 974 işçimizin kısa çalışma ödeneği ödemeleri kimlik ve IBAN numaralarının son rakamlarına göre ödenmeye başlandı. Tahminimize göre bu süreçte 150 ila 155 bin kişi kısa çalışma ödeneğinden istifade etmiş olacak." ifadesini kullanan Karaloğlu, yaklaşık 2 bin firmanın da incelenmesinin devam ettiğini kaydetti.