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Antalya’da yaz ayında dalından mandalina üretimi

ANTALYA HABERLERİ  | 07.03.2020 11:14 | Son Güncelleme

Antalya’nın Kumluca ilçesinde narenciye üreticileri, bölgede Nisan ayında hasat edilen başka mandalin türü olmadığı için daha iyi kazanç elde etmek amacıyla W.

Antalya’nın Kumluca ilçesinde narenciye üreticileri, bölgede Nisan ayında hasat edilen başka mandalin türü olmadığı için daha iyi kazanç elde etmek amacıyla W. Murcot (Murkot) çeşidi mandalin türünü denemeye başladı.
Kumluca ilçesinde naraneciye üreticileri sonbaharda hasat edilen diğer mandalin türlerinden istedikleri kazancı elde edemeyince, Nisan ayında hasat edilebilen bir mandalin türünü denemeye başladı. Kumluca ve Finike Bölgesinde geniş narenciye bahçelerine sahip Narenciye üreticilerinden Tarık Özkan 10 yıl önce limon bahçesini sökerek yerine W. Murcot Mandalina fidanı dikti. Yaklaşık 4 yıldan beri yeni çeşidi hasat etmeye başladı. Özkan’ın bahçıvanı Süleyman Filikci, " Burası Enterdonat (Limon türü) bahçesiydi. 10 yıl önce söktük. W. Murcot bahçesini kurduk. Bu bahçe 20 dönüm, bin ağacı var. Mandalin sezonu Eylül, Ekim aylarıdır. Bu çeşidin sezonu Nisan’da hasat ediliyor. Mayıs, Haziran aylarına kadar dalında kalabilen ve halkımızın tercih ettiği bir mandalin türüdür. Bu meyveyi geç hasat edildiği içik diktik” şeklinde konuştu.

"Adana’da gördüm kendim de denedim"
Beşikci Mahallesinde 10 dönüm alanda 410 adet meyve fidanı ile deneme üretimi yapan Hüseyin Aytekin ise 4

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