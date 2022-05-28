Antalya'da Yeniden Refah Partisi'nin "Milli Siyaset Akademisi" programı yapıldı

Antalya'nın Alanya ilçesinde Yeniden Refah Partisi'nin "Milli Siyaset Akademisi" programı yapıldı.

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, bir otelde 81 ilden 400 kişinin katılımıyla üçüncüsü düzenlenen akademide ilk dersi verdi.

Programın ardından gazetecilere açıklama yapan Yeniden Refah Partisi Siyasi İşlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı ve Milli Siyaset Akademisi Genel Koordinatörü Bayram Sakartepe, programın üçüncüsünü Alanya ilçesinde gerçekleştirdiklerini söyledi.

Milli Görüş'ün Türk siyasetinin amiral gemisi olduğunu belirten Sakartepe, "İlk kez biz Türkiye'de diplomalı siyasetçi dönemini başlattık. Akademideki eğitimleri başarı ile tamamlayan ve sınavlarda başarılı olan katılımcılara uluslararası sertifika veriyoruz." dedi.

Vasıflı siyasetçi ile bilimsel siyasetin yapılması taraftarı olduklarını anlatan Sakartepe, şöyle konuştu:

"Bilgiye dayalı, makul muhalefet dediğimiz, doğruya doğru, yanlışa yanlış, sadece muhalefette veya iktidarda olduğu için bir şeye karşı çıkan veya destekleyen bir siyasi anlayıştan ziyade hakkı söyleyebilen, kendi kadrolarından olmasa dahi doğru yapanı alkışlayabilen bir siyasi olgunluğa gelmemiz gerektiği kanaatindeyiz. Dolayısıyla Türkiye'de şu anda kullanılan siyasi dili tasvip etmiyoruz. Kutuplaştırıcı ve dışlayıcı dilin ülkemize faydasının olmadığını, daha ziyade birleştirici ve kucaklayıcı bir dili tüm siyasetçilerin kullanması gerektiğini ifade ediyoruz."

Sakartepe, siyaset bilimini öğrenmek isteyenlerin yaklaşık 2 ay süren 50 saatlik eğitim programına katıldıklarını belirterek, eğitimin bir kısmının yüz yüze, bir kısmının da çevrim içi tamamlanacağını sözlerine ekledi.

