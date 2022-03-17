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Antalya'da "Yerinde Yaşlanma Bahar Çalıştayı" başladı

17.03.2022 21:03 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Akdeniz Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Özlenen Özkan: - "Batı dünyasında 'süper yaşlılık' olgusu konuşuluyor. 65 yaşın üzerinde olup keskin zekasını, muhakeme gücünü koruyan süper yaşlılar, bunu beynini doğru kullanarak, beyin dostu bir yaşam tarzı benimseyerek, fiziksel aktiviteyi devam ettirerek başarıyorlar"

Akdeniz Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Özlenen Özkan, Batı'da "süper yaşlılık" olgusunun konuşulduğunu belirterek, "65 yaşın üzerinde olup keskin zekasını, muhakeme gücünü koruyan süper yaşlılar, bunu beynini doğru kullanarak, beyin dostu bir yaşam tarzı benimseyerek, fiziksel aktiviteyi devam ettirerek başarıyorlar." dedi.

Akdeniz Üniversitesi ve Antalya Büyükşehir Belediyesi iş birliği ile Antalya Kent Konseyi koordinasyonunda düzenlenen "Yerinde Yaşlanma Bahar Çalıştayı" Atatürk Konferans Salonunda başladı.

Rektör Özkan, açılışta, 18-24 Mart Yaşlılara Saygı Haftası kapsamında anlamlı bir etkinliğe ev sahipliği yaptıklarını dile getirerek, dünya nüfusunun özellikle de gelişmiş ülkelerde hızla yaşlandığını söyledi.

TÜİK'in nüfus projeksiyonlarına göre, yaşlı nüfus oranının 2040'ta yüzde 16,3, 2080'de ise 25,6 olacağının tahmin edildiğini anlatan Özkan, 60 yıl sonra her 4 kişiden birini 65 yaş ve üzeri nüfusun oluşturacağını vurguladı.

Özkan, yaşlı nüfusun üretkenliğini korumasının önemine işaret ederek, aktif yaşlanma kavramının dünyanın en önemli gündem maddelerinden biri olması gerektiğini aktardı.

- "Hayat boyu öğrenme aktif yaşlanmada önemli"

Yaşlıların tecrübelerinden yararlanılması, alzaymır başta olmak üzere hareketsizlik ve amaçsızlıkla etkisini artıran risklere karşı korunması gerektiğini anlatan Özkan, şunları kaydetti:

"Batı dünyasında bugün 'süper yaşlılık' olgusu konuşuluyor. 65 yaşın üzerinde olup keskin zekasını, muhakeme gücünü koruyan süper yaşlılar, bunu beynini doğru kullanarak, beyin dostu bir yaşam tarzı benimseyerek, fiziksel aktiviteyi devam ettirerek başarıyorlar. Ayrıca doğayla iç içe bir yaşam, toprakla uğraşmak, hayvan bakımı gibi aktiviteler de yine beyin dostu bir yaşam için uygun tercihler. Hayat boyu öğrenme dediğimiz süreç de aktif yaşlanma için büyük önem taşıyor. Teknoloji de bu konuda yeni fırsatlar sunuyor."

Antalya Kent Konseyi Başkanı Semanur Kurt da yaşlı nüfusun her geçen yıl artmakta olduğu bilinciyle, kent yaşamında aktif rol almanın dışında yaşlı sorunlarının çözümüne yönelik programlar yürüttüklerini söyledi.

Antalya Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Mustafa Gürbüz ise belediye olarak Mavi Ev Alzaymır Merkezi, mobil kuaför ve yaşlıların bakım hizmetleri, kuşaklar arası sosyal etkileşim, spor ve denge egzersizleri gibi birçok etkinlik düzenlediklerini vurguladı.

Çalıştay Başkanı Prof. Dr. Ayşe Canatan da programın üç gün süreceğini, önemli konuların ele alınacağını söyledi.

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