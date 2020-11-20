Antalya'da yüksek kesimlerde kar etkili oldu

Antalya'nın Konyaaltı ilçesindeki Saklıkent Kayak Merkezi'nde kar kalınlığı 10 santimetreye ulaştı.

Konyaaltı Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, kent merkezinde etkili olan yağmur, yüksek kesimlerde yerini kara bıraktı.

Şehir merkezine 45 dakika uzaklıktaki Saklıkkent Kayak Merkezi ile Feslikan Yaylası'nda sıcaklığın düşmesiyle birlikte kar etkili oldu.

Her yıl yerli ve yabancı kayak tutkunlarının buluştuğu Saklıkent'te kar kalınlığı 10 santimetreye ulaştı. Bazı aileler, kayak merkezine giderek, kartopu oynadı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Konyaaltı Belediye Başkanı Semih Esen, ilçelerinin hem yaz hem de kış turizminin gözdesi olduğunu belirtti.

Konyaaltı Sahili her yıl binlerce turiste ev sahipliği yaparken, Saklıkent Kayak Merkezi'nin de kayakseverlerin gözdesi olduğunu vurgulayan Esen, "Kar nedeniyle ulaşıma kapanma ihtimali olan mahalle yollarında gerekli tedbirleri aldık. Fen İşleri Müdürlüğüne bağlı acil müdahale ekiplerimiz Saklıkent'te hazır bekliyor." ifadesini kullandı.

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